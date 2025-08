Berner Lehrerin verliert Job – wegen Kopftuch im Unterricht

Die Lehrerin musste wegen ihres Kopftuchs gehen. (Symbolbild) Bild: Marco Kneise

In Worb BE wurde eine erfahrene Sprachlehrerin entlassen, weil sie im Unterricht ein Kopftuch trug. Der Fall zeigt, wie strikt der Kanton Bern das Neutralitätsprinzip in der Schule auslegt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Bern dürfen Lehrpersonen im Unterricht keine religiösen Symbole wie Kopftücher tragen.

Eine Lehrerin in Worb BE verlor ihre Stelle, obwohl es weder Beschwerden noch Kritik an ihrer Arbeit gab.

Der Kanton beruft sich auf das Volksschulgesetz und ein Bundesgerichtsurteil von 1997. Mehr anzeigen

Eine Sprachlehrerin an der Primarschule Worb im Kanton Bern hat ihre Anstellung verloren – nicht wegen pädagogischer Mängel, sondern weil sie während des Unterrichts ein Kopftuch trug. Der Fall sorgt inmitten einer schweizweiten Debatte über religiöse Symbole in der Schule für Aufsehen.

Wie die Schulleitung gegenüber der «Berner Zeitung» bestätigt, habe die betroffene Lehrerin während rund zweieinhalb Jahre im kleinen Pensum Sprachen unterrichtet – fachlich sei sie qualifiziert gewesen. Und es habe auch keine Beschwerden von Eltern gegeben.

Doch als der Schulinspektor auf das Kopftuch hinwies, war klar: Das Verbot religiöser Symbole gelte auch in diesem Fall. Die Schule sah sich gezwungen, das Arbeitsverhältnis aufzulösen.

Kanton Bern kennt keine Ausnahmen

Im Kanton Bern gilt seit 2007 eine klare Weisung: Lehrpersonen an öffentlichen Schulen dürfen keine sichtbaren religiösen Symbole im Unterricht tragen – dazu gehören auch Kopftücher, Kreuze oder Kip­pot.

«Die öffentliche Volksschule ist konfessionell neutral», betont Yves Brechbühler, Sprecher der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion (BKD).

Die Worber Schulleiterin Katharina Hasler spricht gegenüber der «Berner Zeitung» von einem schwierigen Entscheid: «Die Lehrerin hätte weiterarbeiten können – ohne Kopftuch.»

Da dies für die Frau keine Option gewesen sei, habe man sich trennen müssen. Innerhalb des Kollegiums und bei einzelnen Eltern sorgte der Entscheid für gemischte Reaktionen: Einige wünschten sich mehr Toleranz, andere verstanden die rechtliche Konsequenz.

Einzelfall mit Signalwirkung

Auch Christoph Moser (SP), Gemeinderat und zuständig für Bildung in Worb, räumt ein: «Aus heutiger Sicht hätten wir die Lehrerin gar nicht einstellen dürfen.»

Er selbst habe das Kopftuch zunächst nicht als Problem gesehen – heute verstehe er die Haltung des Kantons: «Eine konfessionell neutrale Schule schützt die Gleichbehandlung aller Religionen.»

Der Fall reiht sich ein in eine schweizweite Diskussion, die zuletzt durch einen ähnlichen Vorfall in Eschenbach SG befeuert wurde. Dort hatte eine Lehrerin ihre Stelle gar nicht erst antreten dürfen, weil sie ein Kopftuch trug.

Mehr Videos aus dem Ressort