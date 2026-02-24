  1. Privatkunden
Morddrohungen und Razzien Berner Nachbarschaftsstreit läuft komplett aus dem Ruder

Dominik Müller

24.2.2026

Im Berner Dorf Walkringen muss sich die Gemeinde mit einen Zwist um eine Baubewilligung befassen.
Im Berner Dorf Walkringen muss sich die Gemeinde mit einen Zwist um eine Baubewilligung befassen.
Google Street View

Was als Konflikt um eine Baubewilligung begann, endete in Walkringen BE mit Hausdurchsuchungen und sichergestellten Waffen. Zwei Nachbarn reden nun kein Wort mehr miteinander, eine Lösung ist nicht in Sicht.

Dominik Müller

24.02.2026, 07:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Berner Mittelland tobt ein Nachbarschaftsstreit über den Ausbau eines 500 Meter langen Feldwegs.
  • Ein Gemeinderat liess den Weg 2023 ausbauen. Ein Bauer, über dessen Grundstück der Weg führt, bezeichnet dies als illegal.
  • Behörden sind uneins, ob eine Baubewilligung nötig gewesen wäre.
  • Nach gegenseitigen Morddrohungen und einer polizeilichen Hausdurchsuchung kam es vor dem Schlichtungsgericht zu keiner Einigung, und der Konflikt bleibt ungelöst.
Mehr anzeigen

In Walkringen BE ist ein Streit um einen Feldweg eskaliert. Bauer Thomas Zimmermann und sein Nachbar Andreas Künzler, der auch im Gemeinderat sitzt, reden kein Wort mehr miteinander. Zankapfel ist ein rund 500 Meter langer Weg auf Zimmermanns Grundstück, wie «Blick» berichtet.

Künzler hat ein Fuss- und Fahrwegrecht zu seinem abgelegenen Haus. Der frühere Feldweg war nur für Traktoren geeignet und führt über Zimmermanns Land. Im Herbst 2023 liess Künzler den Weg mit Bagger und Kies ausbauen – laut Zimmermann ohne Erlaubnis. «Er hat mich nie gefragt. Das ist illegal», sagt der Landwirt zu «Blick». Dabei wäre er gesprächsbereit gewesen: «Ich wäre bereit gewesen, eine gemeinsame Lösung zu finden.»

Als er das Gespräch suchte, habe ihm der Nachbar zu verstehen gegeben, er lasse sich «von einem jungen Bauern nichts sagen». Zimmermann schaltete die Gemeinde ein, später folgte Post vom Anwalt Künzlers. Vor dem Schlichtungsgericht kam es Anfang 2025 zu keiner Einigung.

Hausdurchsuchung nach Drohungen

Im November durchsuchte die Polizei Zimmermanns Haus. Die Gemeinde erklärte gegenüber «Blick»: «Beide haben in bilateralen Gesprächen mit unserem Bauverwalter Morddrohungen gegen den jeweils anderen ausgesprochen.» Zudem sei erwähnt worden, dass Waffen vorhanden seien.

Zimmermann spricht von einem Missverständnis und betont, er habe keine Gewaltabsichten gehabt. Bei ihm wurden zwei Waffen mit Munition sichergestellt. Auch bei Künzler war die Polizei. Dieser sagt nur: «Für uns ist dieser Fall sehr belastend.»

Streit um die Bewilligung

Das kantonale Amt für Wald und Naturgefahren bezeichnete die Bauausführung laut einem «Blick» vorliegenden Dokument als «mangelhaft» und stuft den Weg als widerrechtlich ein, weil kein Baugesuch gestellt wurde.

Die Gemeinde widerspricht: Es handle sich um bewilligungsfreie Unterhaltsarbeiten, der Weg sei nicht wesentlich verändert worden. Künzler habe als Gemeinderat keinen Einfluss, er sei im Ausstand.

Zimmermann fühlt sich dennoch im Nachteil. Wegziehen will er nicht: «Das ist mein Zuhause. Irgendwann muss es eine Lösung geben.»

