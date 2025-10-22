Berner erwürgte seine Frau, weil seine Affäre aufzufliegen drohte

Das Berner Obergericht hat den Schuldspruch eines Mannes, dem der Mord an seiner Frau zur Last gelegt wurde, bestätigt. (Archivbild) Bild: sda

Ein Mann aus Bern ist für die Ermordung seiner Ehefrau schuldig gesprochen worden. Das Berner Obergericht bestätigte ein entsprechendes Urteil. Auslöser für die Tat war eine neue Liebe.

Das bernische Obergericht hat am Mittwoch einen Mann wegen Mordes an seiner Ehefrau im Dezember 2022 in Kehrsatz zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Es bestätigte damit das Urteil der Vorinstanz vollumfänglich.

Diese hatte den nicht geständigen Mann im August 2024 in einem Indizienprozess verurteilt. Der Angeklagte legte gegen den Schuldspruch Berufung ein. Vor dem Obergericht machte er dann aber von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch.

Dem Mann wird vorgeworfen, seine Ehefrau Mitte Dezember 2022 in der ehelichen Wohnung im bernischen Kehrsatz umgebracht zu haben. Der angehende Rettungssanitäter soll der Frau das Beruhigungsmittel Dormicum verabreicht und sie dann im Schlaf erdrosselt haben.

Angst vor Gesichtsverlust in freikirchlicher Gemeinde

«Die Indizien geben schlicht und einfach ein stimmiges Gesamtbild», stellte die Präsidentin der obergerichtlichen Strafkammer am Mittwoch bei der Urteilsbegründung fest. Es gebe keine unüberwindlichen Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten.

Der Angehörige einer Freikirche habe eine aussereheliche Beziehung gehabt und sich nicht zwischen seiner Frau und der neuen Liebe entscheiden können und auch in der Freikirche nicht das Gesicht verlieren wollen.

Er habe beide Frauen angelogen und hingehalten, statt Verantwortung zu übernehmen und reinen Tisch zu machen. Als sein Lügengebäude immer mehr unter Druck geraten sei, habe der angehende Rettungssanitäter seine Ehefrau eliminiert.

Anschliessend habe er alles versucht, um die Tat als Selbstmord der Frau erscheinen zu lassen. Für das Obergericht war die Qualifikation der Tat als Mord unbestritten, ebenso die lange Freiheitsstrafe.

Widersprüchliche Aussagen

Der Angeklagte habe sich immer wieder in Widersprüche verheddert, kam auch das Obergericht zum Schluss. An den Kabelbindern um den Hals der Frau hätten sich just bei den Verschlüssen und an den Enden seine DNA-Spuren gefunden, nicht aber solche seiner Frau. Beim Auffinden der Toten seien zudem deren Haare und eine Decke unnatürlich schön drapiert gewesen.

Der Angeklagte habe vor der Tat im Internet auch nach Informationen zum Beruhigungsmittel Dormicum und zum Erwürgen von Menschen gesucht. Dass er dies als angehender Rettungssanitäter aus beruflichem Interesse getan haben soll, nahm ihm auch das Obergericht nicht ab.

Im Umfeld der Frau deute nichts auf einen Suizid hin, auch nicht auf eine Kurzschlusshandlung, kam die Präsidentin der Obergerichtskammer zum Schluss. Hingegen habe der Angeklagte diese These unter die Leute gebracht, namentlich am Tattag.

Schliesslich sei auch einem Arbeitskollegen bei der Rettungssanität am Tattag das Verhalten des Mannes derart merkwürdig vorgekommen, dass er die Polizei informiert habe. Das sei etwas, das ein guter Arbeitskollege bestimmt nicht leichtfertig tun würde, schlussfolgerte das Obergericht.

Aggressive Verhörmethoden angekreidet

Der Verteidiger des Angeklagten hatte zum Prozessauftakt insbesondere die Verhörmethoden der Polizei kritisiert. Sein Mandant sei unter Druck gesetzt und vorverurteilt worden. Die Präsidentin der Obergerichtskammer räumte gewisse Versäumnisse im Verfahren ein. Entsprechende Einvernahmen und Aussagen des Mannes seien daher als unverwertbar taxiert worden.

Punktuell seien die Fragen der Ermittler nicht angebracht gewesen, doch das habe die Willens- und Denkfreiheit des Angeklagten nicht eingeschränkt. Auch hätten sich die unangebrachten Fragen längst nicht durch die gesamten Ermittlungen gezogen. Dazu komme, dass es in solchen Verfahren auch eine gewisse Hartnäckigkeit bei Nachfragen brauche.

Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Es gebe unüberwindbare Zweifel an der Täterschaft des Mannes und genügend Hinweise, dass die Frau Suizid begangen habe.

Der Angeklagte nahm am Mittwoch das Urteil in sich zusammengesunken und teilweise unter Tränen entgegen. Es ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. Diesen Schritt hatte der Verteidiger bereits in seinem Plädoyer angetönt, sollte sein Mandant auch in zweiter Instanz verurteilt werden.