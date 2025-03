Polizist*innen am Rande des Könizbergwaldes, wo im Februar 2022 der leblose Körper eines achtjährigen Mädchens gefunden wurde. Bild: Keystone/Anthony Anex

Im Februar 2022 soll eine Mutter ihre achtjährige Tochter im Könizbergwald bei Bern getötet haben. Heute startet vor dem Berner Obergericht der Berufungsprozess. blue News berichtet live.

Die Angeklagte beteuert bis heute ihre Unschuld.

Das achtjährige Mädchen wurde im Februar 2022 tot im Könizbergwald aufgefunden, unweit des Wohnorts von Mutter und Tochter.

Wenig später wurde die Mutter des Mädchens festgenommen.

Sie soll das Kind im Wald mit einem Stein erschlagen haben.

8.58 Uhr Kurzzeitige Unterbrechung Die Verhandlung war kurzzeitig unterbrochen, weil der Anwalt der Angeklagten ein kurzfristiges Beweismittel prüfen musste. Jetzt geht's weiter. Die Angeklagte wirkt gefasst.

8.47 Uhr Der Prozess beginnt Die Angeklagte hat den Saal mit langsamem Gang betreten. Oberrichter Nicolas Wuillemin eröffnet das Berufungsverfahren. Er begrüsst zu Beginn alle Anwesenden und stellt das Prozedere vor.

8.24 Uhr Grosses Interesse am Berufungsprozess Der Fall hat sowohl national als auch international grosses Interesse geweckt. Das ist am Montag auch im Berner Obergericht zu spüren. Bereits bei der Eingangskontrolle staut es. Vor dem Gericht sind Kameras positioniert. Vor dem Gerichtssaal warten zahlreiche Menschen auf den Einlass. Die Verhandlung wird öffentlich ausgetragen. Besucher*innen und Medienschaffende mussten sich indes im Voraus anmelden. Der Prozessstart ist um 8.30 Uhr geplant. Da die Türen noch verschlossen sind, dürfte sich dieser um ein paar Minuten verzögern. blue News ist vor Ort und berichtet im Liveticker. Mehr anzeigen

Eindeutige Beweise lagen keine vor. Das erstinstanzliche Regionalgericht Bern-Mittelland musste sich im Sommer 2024 auf Indizien stützen. Letztlich sah es aber genügend solcher Puzzleteile für einen zweifelsfreien Schuldspruch wegen Mordes.

Kein eindeutiges Motiv ausgemacht

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Mutter ihr Kind unter einem Vorwand in den Wald lockte, zu einem kleinen Versteck aus Ästen, das die beiden einmal zusammen gebaut hatten. Dort soll die 32-Jährige das Mädchen mit einem grossen Stein erschlagen haben. Am Stein fanden sich Blut und drei Haare des Opfers sowie eine DNA-Kontaktspur der Mutter.

Ein eindeutiges Motiv konnte das Gericht für die Tat nicht ausmachen. In jedem Fall müsse es sich um einen krass egoistischen Beweggrund gehandelt haben, kamen die erstinstanzlichen Richterinnen und Richter zum Schluss.

Vielleicht habe die Mutter gehofft, es sei ohne Tochter einfacher, wieder eine Beziehung zu einem Partner aufzubauen. Oder sie habe sich des Kindes entledigen wollen, weil das Leben als Alleinerziehende anstrengend gewesen sei.

Die Angeklagte hatte sich jüngst in einem Kriminalpodcast der deutschen Zeitung «Die Zeit» zum Fall geäussert und erneut ihre Unschuld beteuert. Sie sieht sich als Justizopfer.

Das bernische Obergericht wird das Urteil am 24. März bekannt geben.