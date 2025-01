Rocker-Prozess in Bern: Polizei setzt Wasserwerfer ein

Krawall in Bern: Am Rande des Gerichtsprozesses um die Gewalt zwischen Rockerbanden 2019 kam es zu Scharmützeln vor dem Gerichtsgebäude in Bern. Die Berner Kantonspolizei setzte Wasserwerfer ein, um die verfeindeten Lager zu trennen.

31.05.2022