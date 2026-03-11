Berner Polizei fahndete seit dem Mittag erfolglos nach dem Täter

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spital meldete ihn als vermisst Berner Polizei fahndete seit dem Mittag erfolglos nach dem Täter

Andreas Fischer

11.3.2026

Freiburger Staatsanwalt gibt Auskunft: «Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»

Freiburger Staatsanwalt gibt Auskunft: «Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»

Beim Postauto-Brand in Kerzers FR sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin spricht mit blue News über erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen.

11.03.2026

Ein mutmasslich psychisch instabiler Mann um die 60 Jahre hat am Dienstagabend wohl den verheerenden Brand in einem Postauto in Kerzers FR ausgelöst. Die Polizei fahndete seit dem Mittag nach ihm.

,

Keystone-SDA, Andreas Fischer

11.03.2026, 18:43

11.03.2026, 18:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Dienstagabend sind bei einem Postauto-Brand im Zentrum von Kerzers FR mehrere Personen ums Leben gekommen.
  • Ein psychisch instabiler Mann soll sich selbst im Bus angezündet haben, bevor das Feuer sich auf das ganze Fahrzeug ausbreitete.
  • Die Polizei hatte bereits seit dem Mittag nach ihm gefahndet, nachdem er von einem Spital als vermisst gemeldet worden war.
Mehr anzeigen

Der mutmassliche Verursacher des Postauto-Brand in Kerzers FR  war der Berner Kantonspolizei im Zusammenhang mit Betäubungsmittelmissbrauch bekannt, wie sie gegenüber RTS auf Anfrage bestätigte. Er hatte sich offenbar in einem Spital im Kanton Bern aufgehalten. Dieses meldete ihn am Dienstag kurz nach 13 Uhr als vermisst.

«Es wurden umgehend Ermittlungen eingeleitet und Suchmassnahmen ergriffen, aber am Nachmittag war die Person immer noch nicht gefunden worden und es gab keine konkreten Hinweise darauf, wo sie sich aufhielt», erklärte ein Sprecher gegen RTS. Der Mann in seinen Sechzigern sei auch im nationalen Fahndungssystem Ripol gemeldet worden.

Stimmung nach dem Postauto-Brand. In Kerzers beginnt man erst jetzt, die Tragödie zu begreifen

Stimmung nach dem Postauto-BrandIn Kerzers beginnt man erst jetzt, die Tragödie zu begreifen

Die Polizei stand auch in Kontakt mit Bezugspersonen beziehungsweise Angehörigen, um Hinweise auf eine mögliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erhalten. Solche Hinweise habe es aber zum gestrigen Zeitpunkt nicht gegeben.

Ermittlungen der Freibuerger Polizei zufolge soll der Mann gegen 17.45 Uhr in Düdingen in den Bus eingestiegen sein und sich gegen 18.25 Uhr in Kerzers selbst in Brand gesetzt haben. Was in der Zeit dazwischen geschah, soll durch die Auswertung der Überwachungskameras rekonstruiert werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der aus dem Kanton Bern stammende Schweizer unter den Todesopfern ist, kann es aber bisher nicht mit abschliessender Sicherheit sagen. Die Identifikation der Opfer steht noch aus, wie der Kommandant der Freiburger Kantonspolizei, Philippe Allain, am Mittwoch vor den Medien in Granges-Paccot sagte.

Video zum Thema

Postauto-Brand in Kerzers

Postauto-Brand in Kerzers

Bei einem Brand in einem Postauto in Kerzers FR sind am Dienstagabend sechs Menschen gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

11.03.2026

Mehr zum Postauto-Brand

6 Tote und 5 Verletzte. Postauto-Brand in Kerzers – was wir wissen und was nicht

6 Tote und 5 VerletztePostauto-Brand in Kerzers – was wir wissen und was nicht

Ticker zum Postauto-Brand. Parmelin hält Rede in Kerzers +++ 26-jährige Radio-Moderatorin unter Todesopfern

Ticker zum Postauto-BrandParmelin hält Rede in Kerzers +++ 26-jährige Radio-Moderatorin unter Todesopfern

Freiburger Generalstaatsanwalt gibt Auskunft. «Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»

Freiburger Generalstaatsanwalt gibt Auskunft«Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»

Meistgelesen

Berner Polizei fahndete seit dem Mittag erfolglos nach dem Täter
Iran droht mit Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel +++ Trump: Gibt «praktisch nichts mehr» zum Angreifen
«Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»
Parmelin hält Rede in Kerzers +++ 26-jährige Radio-Moderatorin unter Todesopfern
In Mexiko stranden zwei Weltuntergangsfische