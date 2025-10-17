  1. Privatkunden
Chinesin muss in Bern vor Gericht Frau soll 90 Sexarbeiterinnen jahrelang ausgebeutet haben

SDA

17.10.2025 - 15:18

Eine 50-jährige Frau wurde festgenommen.
Eine 50-jährige Frau wurde festgenommen.
KEYSTONE

Die Kantonspolizei Bern hat einen internationalen Menschenhandelsfall aufgedeckt, bei dem 90 Frauen betroffen sind. Eine 50-Jährige soll die Frauen über Online-Chats für Sexarbeit angeworben und in Privatunterkünften untergebracht haben.

Keystone-SDA

17.10.2025, 15:18

17.10.2025, 15:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kantonspolizei Bern hat in einem internationalen Menschenhandelsfall 90 betroffene Frauen ermittelt und eine 50-jährige Frau chinesischer Herkunft festgenommen.
  • Die Beschuldigte soll über chinesische Online-Chats Frauen für Sexarbeit angeworben und in Privatwohnungen sowie Hotels untergebracht haben.
  • Ihr werden Menschenhandel, Freiheitsberaubung und Verstösse gegen mehrere Gesetze vorgeworfen.
Mehr anzeigen

In einem internationalen Fall von Menschenhandel hat die Kantonspolizei Bern 90 betroffene Frauen ermittelt. Eine beschuldigte Frau muss sich vor der Justiz verantworten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Die Ermittlungen begannen demnach im März 2023. Vier Monate später wurde eine 50-jährige Frau chinesischer Herkunft mit gültiger Aufenthaltsbewilligung in Basel gefasst.

Sie soll über chinesische Online-Chats Frauen für Sexarbeit angeworben und diese in Privatwohnungen, Hotels und Apartments untergebracht haben – insbesondere in den Kantonen Bern und Basel-Stadt.

Zahl der Opfer vermutlich höher

Sieben mutmassliche Opfer wurden in der Schweiz einvernommen. Insgesamt wurden laut Polizei 90 Frauen im Alter zwischen 37 und 67 Jahren identifiziert.

Die meisten verfügten über chinesische Reisepässe und spanische Aufenthaltsbewilligungen. Die Ermittler vermuten, dass die tatsächliche Zahl der Opfer höher liegt.

Der beschuldigten Frau werfen die Justizbehörden unter anderem Menschenhandel, Freiheitsberaubung und Verstösse gegen das Ausländergesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz vor. Die Anklage wird laut Staatsanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt erhoben.

