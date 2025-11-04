  1. Privatkunden
Beleidigungen, körperlicher Angriff Berner Polizei in Bar attackiert – Strafbefehl

Lea Oetiker

4.11.2025

Hier eskalierte die Situation: Die Kreissaal-Bar in Bern.
Hier eskalierte die Situation: Die Kreissaal-Bar in Bern.
Screenshot Google Maps

Im Mai geriet in der Berner Altstadt ein Polizeieinsatz ausser Kontrolle: Eine betrunkene Frau attackierte die Einsatzkräfte, ihr Begleiter beschimpfte sie heftig. Beide wurden inzwischen per Strafbefehl verurteilt.

Lea Oetiker

04.11.2025, 09:31

04.11.2025, 09:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Berner Altstadt kam es im Mai zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei Gäste eine Bar nicht verlassen wollten.
  • Eine alkoholisierte Frau wurde gewalttätig, ihr Begleiter mischte sich ein und beleidigte die Polizei.
  • Beide wurden per Strafbefehl zu bedingten Geldstrafen und Bussen verurteilt.
Mehr anzeigen

In der Berner Altstadt ist es Mitte Mai zu einem nächtlichen Polizeieinsatz gekommen, der nun ein juristisches Nachspiel hatte. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland zwei Personen per Strafbefehl verurteilt.

Kurz nach halb drei Uhr morgens wurden Botschaftsschützer zur Kreissaal-Bar an der Brunngasshalde gerufen. Zwei Gäste weigerten sich, die Bar zu verlassen. Als die Polizei eintraf, lag eine Frau stark alkoholisiert am Boden. Beim Versuch, sie anzusprechen und aufzurichten, griff sie eine Einsatzkraft körperlich an.

Ihr Begleiter wollte die Situation offenbar nicht beruhigen, sondern griff ebenfalls ein. Er hielt die Frau fest, trotz mehrfacher Aufforderung, Abstand zu nehmen. Erst mit Mühe gelang es den Beamten, beide ausserhalb des Lokals zu bringen. Dort versuchte die Frau zu flüchten und wehrte sich weiter gegen die Polizisten. Gemäss Strafbefehl beschimpfte sie diese danach massiv.

Auch der Mann verweigerte die Zusammenarbeit. Er entzog sich zunächst der Ausweiskontrolle und verhielt sich aggressiv. Als seine Begleiterin zur Wache gebracht werden sollte, eskalierte die Lage erneut: Der Mann beschimpfte die Einsatzkräfte, wehrte sich gegen die Fesselung und machte obszöne Gesten. Laut «Berner Zeitung» setzte er die Beleidigungen auch auf dem Posten fort – teils mit homophoben Äusserungen.

Bedingte Geldstrafen

Die Staatsanwaltschaft sah den Tatbestand der Beschimpfung und der Behinderung einer Amtshandlung als erfüllt an. Der Mann erhielt eine bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 30 Franken sowie eine Busse und Kosten von insgesamt 600 Franken.

Die Frau wurde wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie Beschimpfung schuldig gesprochen. Sie muss eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 30 Franken, eine Busse und 650 Franken Verfahrenskosten bezahlen.

