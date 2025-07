Die gezeigte Person wird dringend verdächtigt, am 20. Juni 2025 einen Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Biel begangen zu haben. Kapo Bern

Nach einem Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Biel sucht die Kantonspolizei Bern öffentlich nach dem mutmasslichen Täter. Zwei Überwachungsfotos des Mannes wurden nun veröffentlicht.

Die Kantonspolizei Bern sucht öffentlich nach einem mutmasslichen Räuber. Zwei unverdeckte Bilder des Tatverdächtigen wurden am Dienstag auf der Webseite der Polizei veröffentlicht. Wie die Behörde mitteilt, wird der Mann verdächtigt, am 20. Juni 2025 einen Tankstellenshop in Biel überfallen zu haben.

Trotz intensiver Ermittlungen und einer bereits seit Anfang Juli laufenden Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei die Identität des Mannes bisher nicht klären. Nun hat die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland die Veröffentlichung der deutlich erkennbaren Bilder angeordnet.

Die Fotos stammen laut Kantonspolizei Bern von Überwachungskameras. Sie zeigen den Mann in Nahaufnahme. Hinweise auf seine Identität werden dringend gesucht. Wer Angaben zur Person machen kann, soll sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 bei der Polizei melden.

Die Bilder bleiben vorerst online. Sollte sich der Mann selbst melden oder durch Hinweise identifiziert werden, will die Polizei die Aufnahmen nach einer Prüfung wieder entfernen.