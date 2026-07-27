Ein wegen Steuer- und Sozialhilfebetrugs erstinstanzlich verurteilter Berner ist kurz vor seinem Berufungsprozess gestorben. Das Verfahren gegen den 77-Jährigen wird eingestellt. Offen bleibt, was mit seinen beschlagnahmten Vermögenswerten geschieht.

Darum geht’s Der 77-Jährige starb wenige Wochen vor der Verhandlung am Berner Obergericht.

Wegen seines Todes kann das erstinstanzliche Urteil nicht mehr rechtskräftig werden.

Weiterhin unauffindbar sind 130 Goldbarren mit einem Gesamtgewicht von 32,5 Kilogramm. Zusammenfassung erstellt mit

Der Fall eines Berner Rentners mit hohen Steuerschulden endet ohne rechtskräftiges Urteil. Der 77-Jährige ist am 17. Juni gestorben – wenige Wochen vor der für den 4. August angesetzten Verhandlung am Obergericht, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Das Wirtschaftsstrafgericht hatte ihn 2024 erstinstanzlich zu vier Jahren und neun Monaten Gefängnis sowie einer Zahlung von einer Million Franken verurteilt. Laut Anklage soll er jahrelang keine Steuern bezahlt und gleichzeitig Ergänzungsleistungen sowie Sozialhilfe bezogen haben. Die Forderungen von Bund, Kanton und Stadt beliefen sich auf insgesamt 16,5 Millionen Franken. Da der Mann das Urteil weitergezogen hatte, galt es noch nicht als rechtskräftig.

Das Verfahren gegen ihn wird wegen seines Todes eingestellt. Das Obergericht muss aber noch klären, was mit beschlagnahmten Vermögenswerten geschieht. Dazu gehören zwei Porsche, ein VW Golf, Luxusgüter und vier Konten mit Guthaben von insgesamt mehr als einer Million Franken.

Offen bleibt auch der Verbleib von 130 Goldbarren zu je 250 Gramm. Laut einer Quittung hatte der Mann die insgesamt 32,5 Kilogramm Gold 2020 für 1,6 Millionen Franken gekauft. Die Behörden konnten die Barren bislang nicht finden. Seine ebenfalls beschuldigte Ex-Frau muss sich weiterhin vor dem Obergericht verantworten. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Luxushandtaschen sollten versteigert werden

Bereits 2024 wurde bekannt, welche Luxusgüter beim Rentner beschlagnahmt wurden. Darunter befanden sich laut damaligem Bericht rund 200 Handtaschen. Sie hätten nach einem rechtskräftigen Entscheid verkauft werden können, um einen Teil der offenen Forderungen zu decken.

Für solche Verwertungen kann der Kanton unter anderem die Auktionsplattform E-Gant nutzen. Nach dem Tod des Beschuldigten ist nun jedoch zunächst zu klären, welche Vermögenswerte an den Staat fallen und welche in die konkursamtlich verwertete Erbmasse gelangen.