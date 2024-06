Die Serviette gehört neben den Teller – sonst droht eine Gebühr. (Symbolbild) Bild. IMAGO/Design Pics

In einem Berner Restaurant müssen Gäste zahlen, wenn sie ihre Serviette in den Teller legen. Das ist okay, sagt der Branchenverband.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gäste des Berner Restaurants Bonbec müssen vier Franken in den Teller legen, wenn sie die Serviette in den Teller legen.

Grund seien schwierig zu entfernende Flecken.

Im Berner Restaurant Bonbec gibt es eine ungewöhnliche Regel: Gäste, die ihre Stoffserviette nach dem Essen auf den Teller legen, müssen vier Franken zahlen.

Maurice Bridel, Miteigentümer des Lokals, erklärt, dass viele Gäste die Servietten in Saucen, zum Beispiel Currysauce mit Kurkuma, getaucht haben.

Diese Flecken lassen sich schwer entfernen, und oft müssen die Servietten nach der Reinigung weggeworfen werden. «Eine Stoffserviette kostet zehn Franken», so Bridel gegenüber «20 Minuten».

Um diesen Verlust zu vermeiden, wurde die Regel eingeführt, die auch Wirkung zeigt: In den letzten drei Monaten haben nur zwei Gäste die Serviette auf den Teller gelegt. Beide hätten verständnisvoll reagiert und sich entschuldigt.

Gebühr ist laut Gastro Suisse rechtens

In anderen Lokalen von Bridel und seiner Frau Christina, wie dem Restaurant Bay und dem Sua, sei eine solche Regelung nicht erforderlich, da dort keine Gerichte mit stark färbenden Saucen angeboten werden.

Gastro Suisse bestätigt, dass die Erhebung der Gebühr rechtens ist, da sie klar auf der Speisekarte kommuniziert wird.

