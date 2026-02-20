  1. Privatkunden
Zwei Monate Haft in England Berner Hooligan-Lehrer darf weiter unterrichten

SDA

20.2.2026 - 11:29

Nach den Ausschreitungen im Gästesektor des Villa Park behält der verurteilte YB-Fan seine Stelle als Lehrer. (Archivbild)
Nach den Ausschreitungen im Gästesektor des Villa Park behält der verurteilte YB-Fan seine Stelle als Lehrer. (Archivbild)
Keystone

Acht Wochen Haft wegen Gewalt rund um ein YB-Spiel in England – dennoch bleibt ein Lehrer in der Berner Gemeinde Fraubrunnen im Klassenzimmer. Die Behörden stellen sich hinter ihn.

Keystone-SDA

20.02.2026, 11:29

20.02.2026, 11:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein in Birmingham wegen Ausschreitungen bei einem Europa-League-Spiel zu zwei Monaten Haft verurteilter Lehrer darf in Fraubrunnen weiter unterrichten.
  • Gemeinde und Schule begründen den Entscheid mit Verhältnismässigkeit, seinem bisher tadellosen Leistungsausweis und seiner Bereitschaft zur Verantwortung, nachdem mögliche Risiken geprüft wurden.
  • Der YB-Fan distanzierte sich von Gewalt und will das Vertrauen von Schülern und Eltern stärken, während der Fall in beiden Ländern mediale Aufmerksamkeit und eine lokale Petition auslöste.
Mehr anzeigen

Der in Birmingham wegen Ausschreitungen während eines Fussballspiels verurteilte Lehrer darf weiterhin in der Berner Gemeinde Fraubrunnen unterrichten. Der 36-jährige YB-Fan war im vergangenen November zu einer zweimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Massgebend für seine Weiterbeschäftigung seien insbesondere die Verhältnismässigkeit, sein bisher «tadelloser» Leistungsausweis sowie seine Bereitschaft zur Verantwortung und Reflexion, teilten die Gemeinde Fraubrunnen und deren Schulen am Freitag mit. Mögliche Risiken seien geprüft worden, zumal die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler an erster Stelle stehe.

Der Gemeinderat und die Bildungskommission tragen den Entscheid der Schulleitung mit, wie es weiter hiess. «Entscheide dieser Tragweite dürfen nicht unter öffentlichem Druck gefällt werden, sondern müssen verantwortungsvoll und im Interesse der Institution getroffen werden», sagte Gemeinderat Simon Glauser (SVP) laut der Mitteilung. Die Lehrperson soll eine zweite Chance erhalten, trotz ihres «gravierenden Fehlers».

Der verurteilte Lehrer distanzierte sich im Communiqué von Gewalt und gab an, die Umstände zu bedauern. Sein Fokus liege nun darauf, seine Verantwortung als Lehrperson «weiterhin gewissenhaft wahrzunehmen und das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern zu stärken», liess sich der 36-Jährige zitieren.

«Unerträgliches Verhalten». Englands Presse ist geschockt von «kranken YB-Fans»

«Unerträgliches Verhalten»Englands Presse ist geschockt von «kranken YB-Fans»

Zwei Monate Haft nach Europa-League-Spiel

Der Fan des Berner Fussballclubs BSC Young Boys wurde im November im Schnellverfahren zu einer achtwöchigen Haftstrafe und einer Busse von 200 Pfund verurteilt. Er konnte kürzlich in die Schweiz zurückkehren. Drei weitere Männer erhielten zudem fünf Jahre Stadionverbot und mussten Geldstrafen in der Höhe von umgerechnet 1700 Franken bezahlen.

Die Polizei nahm im Rahmen des Europa-League-Spiels insgesamt acht YB-Fans fest. Laut Polizei hatten sie einen Polizeibeamten angegriffen und Stadionsitze, Bierbecher und Münzen in Richtung gegnerischer Spieler und Sicherheitskräfte geworfen.

Der Vorfall ging sowohl in England als auch in der Schweiz durch die Medien. Im Fraubrunnen kursierte eine Petition, mit der Schulkinder und deren Eltern eine Weiterbeschäftigung des Lehrers forderten.

