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Jetzt reagiert der Kanton Bern Steuerbeamtin reicht verfälschten Beleg für eigene Rechnung ein

Sven Ziegler

15.6.2026

Die Steuerrechnungen 2024 dürften in Lachen SZ wieder höher ausfallen. (Symbolbild)
Die Steuerrechnungen 2024 dürften in Lachen SZ wieder höher ausfallen. (Symbolbild)
sda

Eine Mitarbeiterin der Berner Steuerverwaltung geriet wegen eines mutmasslich verfälschten Belegs in ihrer eigenen Steuererklärung ins Visier der Behörden. Hinweise auf eine unzulässige Sonderbehandlung fanden die Ermittler zwar nicht – dennoch verschärft der Kanton nun seine Regeln.

Sven Ziegler

15.06.2026, 14:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Angestellte der Berner Steuerverwaltung reichte laut einem Urteil einen «verfälschten» Beleg in ihrer eigenen Steuerangelegenheit ein.
  • Die Berner Finanzkontrolle prüfte daraufhin einen möglichen Interessenkonflikt innerhalb der Steuerverwaltung.
  • Konkrete Hinweise auf eine bevorzugte Behandlung fanden die Untersuchungen nicht. Der Kanton verschärft dennoch seine Verfahren, um bereits den Anschein von Sonderbehandlungen zu vermeiden.
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Der Fall beschäftigt die Berner Politik seit Jahren. Im Zentrum steht eine Mitarbeiterin der kantonalen Steuerverwaltung, die zugleich in einer eigenen Steuerangelegenheit mit den Behörden zu tun hatte.

Auslöser war ein Geschäft aus dem Jahr 2011, wie die «Berner Zeitung» aufgearbeitet hat. Ein Unternehmen der Frau kaufte damals ein Patent von einer deutschen Firma. Später entstand Streit über die steuerliche Behandlung einer Anzahlung von 90'000 Franken.

Die Steuerrekurskommission kam in einem Urteil zum Schluss, dass ein eingereichter Bankbeleg «verfälscht» worden sei. Zudem sprach sie von «zahlreichen Ungereimtheiten». Nach Ansicht der Kommission hätte die Zahlung steuerlich anders behandelt werden müssen.

Finanzkontrolle prüft möglichen Interessenkonflikt

Weil die betroffene Frau selbst bei der Steuerverwaltung beschäftigt war, schaltete sich die Berner Finanzkontrolle ein. Sie wollte klären, ob die Mitarbeiterin bei der Behandlung ihres eigenen Steuerdossiers von ihrer Stellung innerhalb der Behörde profitiert haben könnte.

Finanzdirektorin Astrid Bärtschi ordnete eine Administrativuntersuchung an. Zusätzlich wurden externe Gutachten eingeholt.

Diese kamen letztlich zum Schluss, dass keine ausreichenden Hinweise auf einen konkreten Interessenkonflikt vorliegen. Die Finanzkommission des Grossen Rates hält jedoch fest, dass verschiedene Gutachten bei steuerrechtlichen Fragen teilweise zu anderen Einschätzungen gelangten als die zuständigen Behörden.

Bern zieht trotzdem Konsequenzen

Ganz ohne Folgen bleibt die Affäre nicht. Die Finanzkommission hat den Fall in ihrem aktuellen Tätigkeitsbericht aufgearbeitet. Dabei wurden mehrere organisatorische Schwachstellen identifiziert.

Die Steuerverwaltung passt deshalb ihre Verfahren an. Künftig sollen Einsprachen von Mitarbeitenden nicht mehr im üblichen Ablauf behandelt werden, sondern durch eine spezielle Fachgruppe. Zudem sollen Nachsteuerverfahren in Zweifelsfällen konsequent durchgeführt und mit einer anfechtbaren Verfügung abgeschlossen werden.

Ziel sei es, bereits den Eindruck einer möglichen Vorzugsbehandlung zu verhindern.

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