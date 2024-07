Berner Traditionsbäckerei schliesst nach 128 Jahren für immer

Ursula und Heinz Schär schliessen ihre Bäckerei. schaerbeck.ch

Nach 128 Jahren schliesst die Traditionsbäckerei Schär in Ursenbach BE. Trotz intensiver Suche konnte kein Nachfolger gefunden werden.

Die Inhaber Heinz und Ursula Schär suchten während fünf Jahren nach einer Nachfolge.

Erfolg hatten sie dabei nicht.

Am 31. Juli endet in Ursenbach BE eine Ära. Die Familie Schär schliesst nach 128 Jahren ihre Bäckerei.

32 Jahre lang führten Ursula und Heinz Schär das Geschäft, müssen es aber nun aus gesundheitlichen und personellen Gründen aufgeben. Trotz einer fünfjährigen, intensiven Suche konnten sie keinen geeigneten Nachfolger finden, wie sie auf ihrer Webseite schreiben. Zunächst berichtete «Argovia Today».

Die drei Interessenten, die sich in den vergangenen 5 Jahren beworben hatten, kamen nicht infrage: «Dem einen war der Betrieb zu klein, der zweite wollte sofort übernehmen und der dritte wollte lieber ein Spezialitätengeschäft eröffnen, statt eine traditionelle Bäckerei zu führen», sagt Schär gegenüber dem Online-Portal.

Abschiedsfest und Flohmarkt

Die Herausforderungen der Bäckereibranche, insbesondere die ungewöhnlichen Arbeitszeiten und die finanziellen Hürden für eine Übernahme, machten die Nachfolgesuche schwierig. Heinz Schär beginnt seine Arbeit oft um 01:15 Uhr und arbeitet bis mittags, um abends wieder in die Backstube zurückzukehren.

Die Schliessung der Bäckerei bedeutet einen erheblichen Verlust für die Region, da sie bekannt für ihre Holzofen-Brote und das breite Angebot an Backwaren war, berichtet «Argovia Today». Schär selbst bedauert die Schliessung, sagt aber: «Wenn niemand nachkommt, dann geht es einfach nicht mehr.»

Am 27. Juli veranstalten die Schärs ein Abschiedsfest im Laden, um sich bei ihren Kunden und Mitarbeitern zu bedanken. Am 24. August findet ein Flohmarkt statt, bei dem Teile des Inventars verkauft werden.

