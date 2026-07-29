Nach über fünf Generationen Familienbesitz endet die Geschichte des Gasthofs Bären. Die Traditionsbeiz prägte das Dorfleben in Rapperswil BE über Jahrzehnte hinweg. Die Zukunft des Gebäudes bleibt offen.

Darum geht’s Der traditionsreiche Gasthof Bären in Rapperswil BE hat seinen Betrieb eingestellt.

Die Region verliert damit einen beliebten Treffpunkt.

Die Gemeinde verzichtet auf eine Übernahme des Restaurants. Zusammenfassung erstellt mit

Der Gasthof Bären in Rapperswil BE ist geschlossen. Seit Dienstag bleiben die Türen des traditionsreichen Restaurants zu.

«Ernst Räz verabschiedet sich nach über fünfundvierzig Jahren engagierter Tätigkeit als Koch, Wirt und Gastgeber in den Ruhestand», heisst es in einer Medienmitteilung. Eine Nachfolgelösung ist offenbar nicht gefunden worden. Damit endet ein bedeutendes Kapitel der lokalen Gastronomiegeschichte.

Der Gasthof Bären befindet sich seit fünf Generationen im Besitz der Familie Räz. Über Jahrzehnte hinweg prägte der Betrieb das gesellschaftliche Leben der Region. Er war ein zentraler Treffpunkt für Vereine, Stammtische und Dorffeste.

Gemeinde prüfte Übernahme

«Die Gastgeberfamilie blickt mit grosser Dankbarkeit auf die vergangenen Jahrzehnte zurück», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Dank gelte primär den treuen Gästen, «welche das Haus mit Leben gefüllt haben». Ein besonders grosser Dank richte sich zudem an das gesamte Team.

Wie das Gebäude künftig genutzt wird, stehe noch nicht fest. An der Gemeindeversammlung im vergangenen Dezember hatte ein Bürger angeregt, dass die Gemeinde Rapperswil den «Bären» übernehmen soll, um den beliebten Treffpunkt im Dorf zu erhalten. Darüber hatte das Newsportal «Ajour» berichtet.

Nun ist der Entscheid gefallen: Gemeindeschreiberin Sandra Guggisberg erklärte gegenüber «Ajour», der Gemeinderat stehe einer Übernahme des Restaurants kritisch gegenüber. Er sei der Ansicht, dass der Betrieb eines Gasthofs nicht zu den Aufgaben der Gemeinde gehöre, und werde sich deshalb nicht weiter engagieren. Das Aus des Traditionslokals werde jedoch ausdrücklich bedauert.

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