Berner zu 2 Jahren Haft verurteilt – erst nach 25 Jahren kommt er frei

Der Mann verbüsste einen Grossteil seiner Strafe in der JVA Pöschwies in Regensdorf ZH. Keystone

Eigentlich sollte eine Therapie helfen – doch für einen Berner wurde sie zur Endlosschleife. Trotz verbüsster zweijähriger Strafe blieb er 25 Jahre in Haft. Nun ist er frei.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Berner sass trotz einer ursprünglichen Strafe von zwei Jahren insgesamt rund 25 Jahre in Haft, weil er im Massnahmenvollzug als gefährlich galt.

Therapieversuche scheiterten, Gutachten blieben widersprüchlich, und Entlassungen wurden lange verweigert.

2026 ordnete das Bundesgericht seine Freilassung an. Mehr anzeigen

Zu zwei Jahren Haft ist ein Berner verurteilt worden. Hinter Gitter verbrachte er schliesslich ein Vierteljahrhundert – bis das Bundesgericht kürzlich seine sofortige Entlassung angeordnet hat, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Der Mann wuchs in schwierigen Verhältnissen auf und griff im Jahr 2000 als 19-Jähriger im Drogenrausch seine Mutter und eine Bekannte an. Beide wurden nur leicht verletzt. Daraufhin wurde er zu 24 Monaten Haft verurteilt, sollte aber zunächst eine Therapie machen. Diese scheiterte, später wurde bei ihm eine «emotional instabile Persönlichkeitsstörung» diagnostiziert.

Trotz verbüsster Strafe blieb er in Verwahrung – auf unbestimmte Zeit. Der Massnahmenvollzug soll Täter therapieren und Rückfälle verhindern, führt aber oft zu deutlich längerer Haft. «Das Schlimmste […] ist die Ungewissheit», sagt Kriminologin Ineke Pruin zur «Berner Zeitung». Wer als gefährlich gilt, werde dieses Label kaum mehr los. «Im Zweifel bleibt die Person eingesperrt.»

Plötzlich frei

Gutachten beschrieben den Mann teils als «offen», teils als «feindselig». Entlassungsgesuche scheiterten lange. Erst 2023 wurde die Verwahrung in eine Therapie umgewandelt – doch auch diese brach ab. Ein Bericht sprach von wachsender «Anspannung und Frustration».

2025 erklärten die Behörden die Massnahme als «definitiv aussichtslos» und wollten den Berner erneut verwahren – doch das Bundesgericht ordnete vor knapp zwei Monaten seine Freilassung an. Die Haftdauer sei «unverhältnismässig».

Seit Februar 2026 ist der Mann frei – ohne Begleitung durch die Behörden. Ein Antrag der Berner Behörden, ihn erneut zu verwahren, ist noch hängig.

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