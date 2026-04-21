Berner zu 2 Jahren Haft verurteilt – erst nach 25 Jahren kommt er frei

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesgericht schreitet ein Berner zu 2 Jahren Haft verurteilt – erst nach 25 Jahren kommt er frei

Dominik Müller

21.4.2026

Der Mann verbüsste einen Grossteil seiner Strafe in der JVA Pöschwies in Regensdorf ZH.
Der Mann verbüsste einen Grossteil seiner Strafe in der JVA Pöschwies in Regensdorf ZH.
Keystone

Eigentlich sollte eine Therapie helfen – doch für einen Berner wurde sie zur Endlosschleife. Trotz verbüsster zweijähriger Strafe blieb er 25 Jahre in Haft. Nun ist er frei.

Redaktion blue News

21.04.2026, 07:58

21.04.2026, 08:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Berner sass trotz einer ursprünglichen Strafe von zwei Jahren insgesamt rund 25 Jahre in Haft, weil er im Massnahmenvollzug als gefährlich galt.
  • Therapieversuche scheiterten, Gutachten blieben widersprüchlich, und Entlassungen wurden lange verweigert.
  • 2026 ordnete das Bundesgericht seine Freilassung an.
Mehr anzeigen

Zu zwei Jahren Haft ist ein Berner verurteilt worden. Hinter Gitter verbrachte er schliesslich ein Vierteljahrhundert – bis das Bundesgericht kürzlich seine sofortige Entlassung angeordnet hat, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Der Mann wuchs in schwierigen Verhältnissen auf und griff im Jahr 2000 als 19-Jähriger im Drogenrausch seine Mutter und eine Bekannte an. Beide wurden nur leicht verletzt. Daraufhin wurde er zu 24 Monaten Haft verurteilt, sollte aber zunächst eine Therapie machen. Diese scheiterte, später wurde bei ihm eine «emotional instabile Persönlichkeitsstörung» diagnostiziert.

Trotz verbüsster Strafe blieb er in Verwahrung – auf unbestimmte Zeit. Der Massnahmenvollzug soll Täter therapieren und Rückfälle verhindern, führt aber oft zu deutlich längerer Haft. «Das Schlimmste […] ist die Ungewissheit», sagt Kriminologin Ineke Pruin zur «Berner Zeitung». Wer als gefährlich gilt, werde dieses Label kaum mehr los. «Im Zweifel bleibt die Person eingesperrt.»

Plötzlich frei

Gutachten beschrieben den Mann teils als «offen», teils als «feindselig». Entlassungsgesuche scheiterten lange. Erst 2023 wurde die Verwahrung in eine Therapie umgewandelt – doch auch diese brach ab. Ein Bericht sprach von wachsender «Anspannung und Frustration».

2025 erklärten die Behörden die Massnahme als «definitiv aussichtslos» und wollten den Berner erneut verwahren – doch das Bundesgericht ordnete vor knapp zwei Monaten seine Freilassung an. Die Haftdauer sei «unverhältnismässig».

Seit Februar 2026 ist der Mann frei – ohne Begleitung durch die Behörden. Ein Antrag der Berner Behörden, ihn erneut zu verwahren, ist noch hängig.

Video aus dem Ressort

Spektakuläre Flucht: Hier brechen zehn Schwerverbrecher aus

Spektakuläre Flucht: Hier brechen zehn Schwerverbrecher aus

Der Ausbruch in New Orleans wurde sogar auf Video festgehalten. Die Geflohenen entkamen durch ein Loch in der Wand. Die Männer sind vermutlich bewaffnet und sassen wegen schwerer Gewaltverbrechen ein.

19.05.2025

Mehr aus dem Ressort

Schwere Erkrankungen häufen sich. «Vorsicht beim Genuss von Morcheln», warnt Tox Info Suisse

Schwere Erkrankungen häufen sich«Vorsicht beim Genuss von Morcheln», warnt Tox Info Suisse

Wut im Berner Oberland. «Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab

Wut im Berner Oberland«Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab

«Der Moment vom Leben zum Tod». So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma

«Der Moment vom Leben zum Tod»So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma

Meistgelesen

«Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab
Berner zu 2 Jahren Haft verurteilt – erst nach 25 Jahren kommt er frei
Zeit für Wal-Rettung in der Ostsee drängt – Wasserstände sinken wieder
Trump bittet zum Casting für seine neue Justiz-Kampfmaschine
Neue Erkenntnisse werfen düsteres Licht auf die Behörden