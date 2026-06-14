Feministischer StreiktagBernerinnen streiken auf dem Bundesplatz statt auf der Strasse
SDA
14.6.2026 - 15:27
Zahlreiche Bernerinnen haben sich am Sonntag auf dem Bundesplatz versammelt. Sie wollen ein Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und gleiche Rechte für alle setzen.
Keystone-SDA
14.06.2026, 15:27
14.06.2026, 15:36
SDA
Die Bernerinnen haben den diesjährigen feministischen Streiktag dezentral statt mit einer Demonstration begangen. In Violetttönen und mit hoher Lautstärke versammelten sie sich am Sonntagnachmittag zum gemeinsamen Programmpunkt vor dem Bundeshaus.
«Immer no hässig!» stand auf einem grossen Transparent auf dem sich füllenden Bundesplatz. Ziel war es, ein Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und für gleiche Rechte für alle zu setzen. Das Rahmenprogramm umfasste DJ-Sets und Reden.
Zuvor hatten sich die Streikenden auf mehr als 50 Aktionen verteilt. Zahlreiche Organisationen stellten etwa einen Brunch, eine Bastelaktion oder eine Yogastunde auf die Beine.
Eine Kundgebung durch die Innenstadt stand heuer aber nicht auf dem Programm. Das Berner Streikkollektiv begründete diese Demopause unter anderem mit den fehlenden Ressourcen. Diese würden bereits in die Vorbereitungen des schweizweiten Care-Streiks vom 14. Juni 2027 fliessen.
In Städten wie Zürich, Basel und Luzern waren die Kundgebungen für den späteren Nachmittag angesagt.
In «Simple Human» schlüpft Olaf Breuning in die Rolle eines Urmenschen, der sich den grossen existenziellen Fragen stellt. Olaf Breuning, Simple Human, 2026, Video, 4:03 Min. Courtesy: der Künstler & Galerie von Bartha, Basel.
11.06.2026
Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?
Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis?
08.08.2020
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden
Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.
19.03.2026
«Simple Human» von Olaf Breuning
Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden