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Feministischer Streiktag Bernerinnen streiken auf dem Bundesplatz statt auf der Strasse

SDA

14.6.2026 - 15:27

Der Berner Bundesplatz war am Sonntag wieder in violette Farbe getaucht. (Archivbild)
Der Berner Bundesplatz war am Sonntag wieder in violette Farbe getaucht. (Archivbild)
Keystone

Zahlreiche Bernerinnen haben sich am Sonntag auf dem Bundesplatz versammelt. Sie wollen ein Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und gleiche Rechte für alle setzen. 

Keystone-SDA

14.06.2026, 15:27

14.06.2026, 15:36

Die Bernerinnen haben den diesjährigen feministischen Streiktag dezentral statt mit einer Demonstration begangen. In Violetttönen und mit hoher Lautstärke versammelten sie sich am Sonntagnachmittag zum gemeinsamen Programmpunkt vor dem Bundeshaus.

«Immer no hässig!» stand auf einem grossen Transparent auf dem sich füllenden Bundesplatz. Ziel war es, ein Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und für gleiche Rechte für alle zu setzen. Das Rahmenprogramm umfasste DJ-Sets und Reden.

Zuvor hatten sich die Streikenden auf mehr als 50 Aktionen verteilt. Zahlreiche Organisationen stellten etwa einen Brunch, eine Bastelaktion oder eine Yogastunde auf die Beine.

Eine Kundgebung durch die Innenstadt stand heuer aber nicht auf dem Programm. Das Berner Streikkollektiv begründete diese Demopause unter anderem mit den fehlenden Ressourcen. Diese würden bereits in die Vorbereitungen des schweizweiten Care-Streiks vom 14. Juni 2027 fliessen.

In Städten wie Zürich, Basel und Luzern waren die Kundgebungen für den späteren Nachmittag angesagt.

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