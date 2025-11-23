  1. Privatkunden
Goldene Fallschirme beim Bund Bersets Team erhielt bei seinem Rücktritt 750'000 Franken

Noemi Hüsser

23.11.2025

Nach Alain Bersets Rücktritt werden nun Abgangsentschädigungen an sein engstes Umfeld öffentlich.
Nach Alain Bersets Rücktritt werden nun Abgangsentschädigungen an sein engstes Umfeld öffentlich.
KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Die Liste der hohen Abgangsentschädigungen bei Bundesabgängen wird länger: Neue Recherchen zeigen, wie viel Bersets engste Mitarbeitende bei seinem Rücktritt kassierten.

Noemi Hüsser

23.11.2025, 10:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Rücktritt von Alain Berset erhielten seine engsten Mitarbeitenden insgesamt über 750'000 Franken an Abgangsentschädigungen, wobei sein Generalsekretär allein fast 370'000 Franken bekam. Das zeigt eine Recherche des «SonntagsBlick».
  • Solche hohen Abfindungen sind beim Bund keine Ausnahme, wie frühere Fälle zeigen.
  • Seit der grosszügigen Entschädigung von Nicoletta della Valle wird politisch über ein Verbot solcher Zahlungen für Spitzenkader diskutiert.
Mehr anzeigen

Die Mitarbeiter*innen von Alain Berset erhielten bei seinem Rücktritt über 750'000 Franken Abgangsentschädigung. Das zeigen Recherchen vom «SonntagsBlick», die sich auf das Öffentlichkeitsgesetz stützen.

Bersets damaliger Generalsekretär Lukas Gresch habe mit fast 370'000 Franken am meisten erhalten. Stefan Honegger, der als persönlicher Mitarbeiter von Berset arbeitete, habe rund 150'000 Franken erhalten. Etwas weniger erhielt laut «SonntagsBlick» Michael Brändle, der ebenfalls persönlicher Mitarbeiter des SP-Bundesrats war. Rund 54'000 Franken respektive gut 44'000 Franken erhielten Rémy Lüthy und Gianna Blum, die für Berset nur kurz tätig gewesen seien.

Berset war von 2011 bis Ende 2023 im Amt, seit September 2024 ist er Generalsekretär des Europarats.

Es ist nicht das erste Mal, dass hohe Abgangsentschädigungen beim Bund an die Öffentlichkeit kommen. Als Albert Rösti Anfangs 2023 das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation von Simonetta Sommaruga übernahm, gingen auch Generalsekretär Matthias Ramsauer und Sommarugas persönliche Mitarbeiterin Catherine Bellini. Ramsauer erhielt gemäss Recherchen der «NZZ am Sonntag» rund 363'000 Franken, Bellini fast 222'000 Franken. 

Seit della Valle sind Abgangsentschädigungen Politikum

Andere Beispiele sind der ehemalige Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes, Jean-Philippe Gaudin, der 2021 fast 303'000 Franken erhielt. Oder Jean-Marie Jordan, ehemaliger Direktor der Eidgenössischen Spielbankenkommission, für den es rund 249'000 Franken gab.

Spätestens seit dem Fall Nicoletta della Valle sind Abgangsentschädigungen auch ein Politikum. Die ehemalige Fedpol-Chefin erhielt bei ihrem Rücktritt Ende Januar 2025 rund 340'000 Franken.

Nach Abgangs-Ankündigung. Fedpol-Chefin erhält 340'000 Franken – jetzt muss sich der Bundesrat erklären

Nach Abgangs-AnkündigungFedpol-Chefin erhält 340'000 Franken – jetzt muss sich der Bundesrat erklären

Der Ständerat hat daraufhin eine parlamentarische Initiative angenommen, die Abgangsentschädigungen für Topkader aus der Bundesverwaltung und bundesnahen Unternehmen grundsätzlich verbietet. Der ehemalige Ständerat Thomas Minder (parteilos) argumentierte, die Löhne dieser Spitzenkaderleute seien so hoch, dass es eine Abgangsentschädigung im Fall eines Abgangs nicht brauche.

Die Staatspolitische Kommission des Ständerats muss nun einen entsprechenden Gesetzesentwurf ausarbeiten. Bisher lässt das Bundespersonalgesetz Abfindungen von bis zu einem Jahressalär zu. Das gilt bei Entlassungen oder wenn das Arbeitsverhältnis «im Einvernehmen und ohne Verschulden des Arbeitnehmers» aufgelöst wird.

