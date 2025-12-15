Die bekannte Mang-Klinik Swiss im Neuseeland in der Gemeinde Rorschacherberg SG wird abgerissen. Google Maps

Ein ehemaliger Hotspot der Schönheitschirurgie in Rorschacherberg SG steht vor dem Abriss: Auf dem Grundstück der früheren Mang-Klinik soll ein exklusives Einfamilienhaus entstehen – mit Blick auf den Bodensee und in Sichtweite eines geplanten Seeuferwegs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ehemalige Schönheitsklinik von Werner Mang in Rorschacherberg soll nur 16 Jahre nach ihrer Eröffnung abgerissen und durch ein luxuriöses Einfamilienhaus ersetzt werden.

Laut Projektleitung ist ein Umbau wegen der Klinikstruktur nicht sinnvoll, dennoch sollen Teile wiederverwendet und Nachhaltigkeit sowie architektonische Rücksicht betont werden.

Der Neubau erfolgt unabhängig vom geplanten Seeuferweg, der in direkter Nähe entstehen könnte und bereits 2019 politisch umstritten war. Mehr anzeigen

Was für andere ein Traumhaus wäre, ist für den neuen Eigentümer offenbar nur Zwischenlösung: Die ehemalige Schönheitsklinik des bekannten Chirurgen Werner Mang in Rorschacherberg SG wird abgerissen – nach gerade einmal 16 Jahren, wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt. Auf dem 2815 Quadratmeter grossen Grundstück mit Blick auf den Bodensee soll stattdessen ein luxuriöses Einfamilienhaus entstehen.

2009 eröffnet, war die Klinik mit ihrem markanten roten Mansardendach einst Teil von Mangs Beauty-Imperium, das bis heute von Lindau aus reicht. Doch schon 2019 verkaufte Mang seine Liegenschaften im Rorschacher Neuseeland – darunter auch eine stattliche Jugendstilvilla mit eigenem Helikopterlandeplatz, Weinkeller, Whirlpool und 250 Meter langem Seeufer. Der neue Eigentümer der Klinik: Unternehmer Claude Stadler.

Werner Lothar Mang ist einer der bekanntesten Schönheitschirurgen im deutschsprachigen Raum – und weit darüber hinaus. Der gebürtige Deutsche ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, hat sich aber auf ästhetisch-plastische Chirurgie spezialisiert. Bodenseeklinik

Jetzt soll das frühere Klinikgebäude weichen. Seit dem 5. Dezember liegt ein entsprechendes Baugesuch bei der Gemeinde öffentlich auf. Die Pläne: Abriss der Klinik, Neubau eines Einfamilienhauses mit Flachdach und Klinkerfassade – entworfen vom renommierten Architekturbüro Carlos Martinez. Geplant sind zwei Vollgeschosse und ein Attikageschoss.

Nachhaltigkeit trotz Abriss

Projektleiter Matthias Waibel betont, man habe sorgfältig geprüft, ob ein Umbau möglich sei – aber die einstige Klinikstruktur mit OP-Sälen und Patientenzimmern lasse sich nicht sinnvoll in Wohnraum transformieren.

Bauteile wie Fenster sollen jedoch wiederverwendet werden. Und: Das neue Haus soll sich der benachbarten, denkmalgeschützten Jugendstilvilla architektonisch «unterordnen».

Ein Projekt mit feinem Timing

Dass das Projekt gerade jetzt realisiert wird, wirft Fragen auf. Denn genau vor dem Grundstück könnte schon bald ein lang geplanter Seeuferweg entstehen.

2019 stimmten die Bürger dem Vorhaben knapp zu – mit nur elf Stimmen Unterschied. Die Pläne für Stege, Landaufschüttungen sowie einen kombinierten Geh- und Radweg liegen seit 2022 in bewilligungsfähiger Form vor.

Ob der Schönheitschirurg deshalb seine Bodenseeliegenschaften veräusserte, bleibt Spekulation. Sicher ist: Der neue Eigentümer plant unabhängig vom Uferweg. «Das Hausprojekt steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Seeuferweg», betont Architekt Waibel.