Eine Mehrfamilienhaus-Sanierung im Zürcher Unterland hat einen jahrelangen Rechtsstreit ausgelöst. Symbolbild: Keystone

Was mit einem Balkon begann, endete in einem juristischen Marathon. Zwei Nachbarn scheiterten mit all ihren Einwänden gegen eine Haussanierung im Zürcher Unterland.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Rechtsstreit über Renovierungen an einem Mehrfamilienhaus im Zürcher Unterland zog sich über fast drei Jahre hin.

Der Grund: Zwei Nachbarn rekurrierten mehrfach gegen Baubewilligungen der Gemeinde.

Das Verwaltungsgericht wies sämtliche Beschwerden ab, darunter auch Bedenken zu Fenstern, Türgestaltung, Parkplatzsituation und einem fehlenden Asbestbericht.

Der Streit um die Renovierung eines Mehrfamilienhauses in einer Gemeinde im Zürcher Unterland begann mit dem Austausch von Fenstern und einem Balkon. Die Gemeinde hatte der Eigentümerschaft die Baubewilligung erteilt. Zwei Nachbarn wollten dies nicht akzeptieren, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet.

Im Winter 2021 forderten sie demnach vom Baurekursgericht die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses und einen sofortigen Baustopp.

Im Februar 2022 lehnte das Gericht diese Forderungen ab. Kurz darauf genehmigte der Gemeinderat weitere Umbauten, was zu einem erneuten Rekurs der Nachbarn führte. Bis auf die Frage der Parkplätze wurden alle Einwände vom Baurekursgericht abgewiesen. Die Nachbarn zogen daraufhin vor das Verwaltungsgericht.

Alle Beschwerden abgewiesen

Die Kläger argumentierten, dass die Aufteilung des Baugesuchs eine umfassende Beurteilung verhindere. Das Verwaltungsgericht widersprach dem und bestätigte, dass die Koordination der Baugesuche ausreichend sei. Auch die Kritik an den neuen Kunststofffenstern und der Türgestaltung wurde zurückgewiesen. Das Gericht befand, dass die Farbgebung der Tür unauffällig sei und nicht störe.

Weitere Beschwerden betrafen die Parkplatzsituation, Sichtverhältnisse, einen fehlenden Asbestbericht, die Höhe des Kamins und den Zugang zu einem Geräteraum. Nach fast drei Jahren wurden alle Beschwerden abgewiesen, und das Urteil ist nun rechtskräftig.

Die Nachbarn müssen die Gerichtskosten von 4340 Franken sowie eine Entschädigung von 2500 Franken an die Bauherrschaft zahlen. Da sie anwaltlich vertreten waren, könnten zusätzliche Kosten auf sie zukommen.