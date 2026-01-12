«Wilhelm Tel» will mit Bauern Bundesplatz besetzen – daraus wird wohl nichts

Im November 2015 kam es zuletzt zu einer grösseren Bauern-Demo auf dem Bundesplatz. Keystone

Ein anonymer Aufruf sorgte für Aufsehen: Unter dem Namen «Wilhelm Tel» plante ein anonymer Facebook-Nutzer einen mehrtägigen Protest auf dem Bundesplatz. Daraus wird aber wohl nichts.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unter dem Namen «Wilhelm Tel» rief eine anonyme Person zu einer mehrtägigen Protestaktion der Landwirtschaft auf dem Bundesplatz in Bern auf.

Geplant war ein Protestcamp mit Diskussionen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Übergabe von Forderungen an den Bundesrat, begleitet von möglichen Verkehrsbehinderungen durch Traktoren. Mehr anzeigen

Eine anonyme Person unter dem Namen «Wilhelm Tel» ruft zu einer mehrtägigen Protestaktion der Landwirtschaft auf dem Bundesplatz in Bern auf. Der Aufruf kursiert seit Ende Dezember in den sozialen Medien. Ob es bereits am angekündigten Starttermin zu einer Kundgebung kommt, ist jedoch fraglich.

Selbst die Bauern-Fachpresse ging zunächst von einer authentischen Ankündigung aus: Wie der «Schweizer Bauer» berichtete, sollte der Protest vom 12. Januar 2026 ab 17 Uhr bis am 16. Januar 2026 um 9 Uhr dauern. Auch die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA führte die Aktion in ihrer Agenda auf.

Stadt Bern im Kontakt mit Komitee

Nach aktuellem Stand der Stadt Bern wird daraus jedoch – zumindest am Montagabend – nichts. Norbert Esseiva, Leiter der Orts- und Gewerbepolizei, sagt gegenüber blue News, dass derzeit keine Demonstration für den Montagabend geplant sei. «Wir hatten am Freitag mit den Organisatoren der angekündigten Demonstration eine Sitzung», sagt Esseiva.

Die Stadt diskutiere zwar Massnahmen, doch nach heutigem Kenntnisstand sei keine Kundgebung auf dem Bundesplatz am Montagabend vorgesehen. Derzeit gehe man eher davon aus, dass eine entsprechende Aktion frühestens am Freitag stattfinden könnte.

Ob und in welcher Form der Protest letztlich stattfinden wird, bleibt offen. Der Organisator der Kundgebung war auf Anfrage von blue News nicht erreichbar. Stattdessen veröffentlichte er am Montagmorgen ein Video mit der Überschrift: «Bern wir kommen.» Am Abend zuvor teilte er noch mit, dass bei einem Hof in Kehrsatz BE ein Lager aufrichten wolle.

Fünf Tage Camp auf dem Bundesplatz angekündigt

Gemäss dem ursprünglichen Aufruf war ein Camp über fünf Tage und vier Nächte direkt auf dem Bundesplatz geplant. Die Teilnehmenden wollten dort darüber diskutieren, «was es für eine zukunftsfähige Landwirtschaft braucht». Zum Abschluss sollten die erarbeiteten Forderungen dem Bundesrat übergeben werden, heisst es im Facebook-Beitrag.

Der Aufruf kündigte zudem Verkehrsbehinderungen an. Wörtlich hiess es, es werde «wohl in der ganzen Schweiz zu Verkehrsbehinderungen durch Traktoren kommen». Man bitte um Verständnis und ersuche die Polizei um freie Fahrt. Die Proteste dürften laut sein, sollten aber friedlich bleiben.

Als Gründe für den Protest werden die hohe Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft bei gleichzeitig zu geringer Entlohnung genannt. Zudem heisst es: «Wir sind nicht mehr bereit zuzusehen, wie jährlich 1,4 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe schliessen müssen.»

Der anonyme Nutzer «Wilhelm Tel» kündigte an, mit einer «grossen Feldküche» anzureisen. Es gebe Gerstensuppe, Kartoffeln und Linsen. Den Rest der Infrastruktur sollten andere Protestierende mitbringen.