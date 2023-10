Ein 87-jähriger Automobilist kollidierte am Samstagnachmittag in Eggersriet in einen einbetonierten Zaunpfosten. Bild: Keystone

Ein 87-jähriger Autofahrer hat sich am Samstagnachmittag in Eggersriet SG bei einem Selbstunfall unbestimmt verletzt, als er mit dem Auto in einen Zaunpfahl prallte. Am Auto entstand Totalschaden.

Am Samstagnachmittag ist ein 87-Jähriger in seinem Auto mit einem Zaunpfahl zusammengestossen.

Der Senior musste mit Verletzungen ins Spital eingeliefert werden, sein Auto einen Totalschaden.

Der Unfall zog einen Sachschaden von mehreren tausend Franken nach sich.

Die Autofahrt eines 87-Jährigen endete am Samstagnachmittag mit einem Totalschaden. In Eggersriet SG trug der Senior nicht näher bestimmte Verletzungen davon, als sein Wagen mit einem Zaunpfahl kollidierte.

Der Mann sei mit seinem Auto von St. Gallen in Richtung Eggersriet unterwegs gewesen, als er aus zurzeit unbekannten Gründen plötzlich rechts von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Das Auto schleuderte in der Folge über Wiesland, drehte sich im Gegenuhrzeigersinn und prallte schliesslich seitlich gegen einen einbetonierten Zaunpfahl.

Nach der Kollision drehte sich das Auto erneut um 180 Grad, bis es schliesslich zum Stillstand kam. Der 87-Jährige wurde beim Unfall unbestimmt verletzt und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Autofahrer eine Blut- und Urinprobe an.

SDA/twei