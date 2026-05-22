Das Betreibungsamt der Zürcher Gemeinde Zell suchte nach «modernen Kopfgeldjägern». KEYSTONE/Gaetan Bally (Symbolbild)

Eine Zürcher Gemeinde suchte für das Betreibungsamt nach «modernen Kopfgeldjägern» mit «schwarzem Humor». Das Inserat wurde schliesslich entschärft – die Gemeindepräsidentin steht jedoch zu den Formulierungen.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zürcher Gemeinde Zell suchte mit einem Stelleninserat voller ungewöhnlicher Formulierungen nach Mitarbeiter*innen für das Betreibungsamt.

«Moderne Kopfgeldjäger» mit «stabilem Nervenkostüm» sollten demnach mit «schwarzem Humor» reagieren.

Später wurde das Inserat deutlich entschärft. Die Gemeindepräsidentin steht trotzdem zu den Formulierungen. Mehr anzeigen

Die kleine Zürcher Gemeinde Zell hat mit einem ungewöhnlichen Stelleninserat grossen Wirbel erzeugt. Für das Betreibungsamt suchte sie nach «modernen Kopfgeldjägern», die mit «schwarzem Humor» reagieren sollen. Auch weitere Formulierungen sorgten für Kopfschütteln, wie «Blick» und «20 Minuten» berichten.

Demnach hiess es in dem Inserat unter anderem, man müsse «Zahlungsbefehle schneller als andere ihre Ferienpost» verschicken können oder «Schuldnern und Gläubigern freundlich aber bestimmt erklären, warum ‹Ich habe die Rechnung sicher bezahlt› kein offizieller Rechtsbegriff ist».

Ausserdem müssten Interessenten ein «stabiles Nervenkostüm» mitbringen und die Geschäfte «wie ein Dirigent eines leicht verrückten Orchesters» koordinieren können. Das Betreibungsamt biete dafür eine «abwechslungsreiche Arbeit zwischen Paragrafen, Menschen und kleinen Alltagsdramen».

Formulierungen wie diese sorgten für Beschwerden. So sei die Wortwahl «nicht nur unangemessen, sondern auch völlig respektlos». Schliesslich gehe es im Betreibungswesen «oft um existenzielle Situationen von Menschen».

Gemeinde entschärft Inserat

Zwar hat die Gemeinde das Stelleninserat inzwischen angepasst, die Gemeindepräsidentin steht aber zu den verwendeten Formulierungen. «Ich hätte mit dem Original leben können», sagt sie. Man habe bewusst keine gewöhnliche Stellenausschreibung» erstellt. «Die Chancen, dass wir die Stellen besetzen können, sind gleich null», erklärt sie und begründet dies mit dem Fachkräftemangel. Zudem würden für das Amt Umstrukturierungen anstehen. «Die Stellen sind befristet. Deshalb war für uns klar: Wir müssen es anders machen, nicht so bünzlig», so die Gemeindepräsidentin.

Die Gemeinde sucht nun trotzdem nicht mehr nach «modernen Kopfgeldjägern», auch sonst kommt das Inserat nun deutlich entschärft daher.