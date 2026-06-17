Jeder Zehnte hält es für sehr wahrscheinlich, ein weiteres Drittel für wahrscheinlich, selbst Opfer eines Online-Angriffs zu werden. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Eine Ex-Angestellte der Arbeitslosenversicherung soll vertrauliche Personendaten an Betrüger weitergegeben haben. Diese sollen damit Geschäfte unter falschen Identitäten getätigt haben. Der Fall beschäftigt nun das Bezirksgericht Zürich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach jahrelangen Ermittlungen hat die Zürcher Staatsanwaltschaft mehrere Personen wegen eines mutmasslichen Identitätsbetrugsrings angeklagt, der Daten von Arbeitslosen missbraucht haben soll.

Eine ehemalige Mitarbeiterin der Arbeitslosenversicherung soll Personendaten weitergegeben haben, die für rund 50 betrügerische Kontoeröffnungen, Kreditanträge und Warenbestellungen genutzt worden sein sollen.

Der mutmassliche Schaden beläuft sich auf rund 400'000 Franken. Mehr anzeigen

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat Anfang Juni 2026 beim Bezirksgericht Zürich Anklage gegen mehrere Personen erhoben, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, persönliche Daten von Arbeitslosen missbraucht zu haben, um unter fremden Identitäten Waren zu bestellen sowie Kredite und Kreditkarten zu beantragen.

Die Delikte umfassen unter anderem gewerbsmässigen Betrug, Urkundenfälschung und Identitätsmissbrauch.

Den Ermittlungen zufolge soll eine 38-jährige Schweizerin, die früher bei der Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich tätig gewesen sein soll, in den Jahren 2021 und 2022 unrechtmässig Zugang zu Personendaten und Ausweiskopien von Versicherten erlangt haben. Diese Informationen soll sie an zwei weitere Hauptbeschuldigte weitergegeben haben.

Hauptbeschuldigte hatten Hilfe

Dabei handelt es sich um einen 40-jährigen Schweizer und einen 48-jährigen Kubaner. Gemäss Anklage sollen die beiden Männer die erlangten Daten genutzt haben, um in rund 50 Fällen unter falschen Identitäten Bankkonten zu eröffnen, Kredite aufzunehmen oder Luxusuhren zu bestellen. Um ihre Aktivitäten zu verschleiern, sollen sie Korrespondenz und Warenlieferungen an verschiedene von ihnen kontrollierte Adressen umgeleitet und die Sendungen dort abgefangen haben.

Unterstützt worden sein sollen sie von rund einem halben Dutzend Nebenbeschuldigten. Diese sollen ihre Briefkästen zur Verfügung gestellt oder Lieferungen entgegengenommen und anschliessend an die Hauptbeschuldigten weitergeleitet haben.

400'000 Franken Gesamtschaden

Die Ermittlungen wurden seit Oktober 2022 gemeinsam von der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat und der Stadtpolizei Zürich geführt. Aufgrund der hohen Zahl von rund 40 Geschädigten, des mutmasslichen Gesamtschadens von etwa 400'000 Franken sowie internationaler Bezüge erwies sich das Verfahren als besonders aufwendig und komplex, heisst es in der Mitteilung. Insgesamt richteten sich die Untersuchungen gegen knapp ein Dutzend Personen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Hauptbeschuldigten – je nach individueller Beteiligung – verschiedene Straftaten vor. Dazu zählen insbesondere gewerbsmässiger Betrug, Urkundenfälschung, Verletzung des Amtsgeheimnisses, unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem sowie mehrfacher Identitätsmissbrauch.

Kubaner nicht mehr im Land

Während gegen die 38-jährige Schweizerin und den 40-jährigen Schweizer Anklage erhoben wurde, musste das Verfahren gegen den 48-jährigen Kubaner im März 2026 sistiert werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hält sich dieser nicht mehr in der Schweiz auf.

Gegen die Nebenbeschuldigten wurden teilweise ebenfalls Anklagen eingereicht; in anderen Fällen liegen bereits rechtskräftige Strafbefehle vor. Ein weiteres Verfahren gegen eine Nebenbeschuldigte ist derzeit vor dem Zürcher Obergericht hängig.

Mit der Einreichung der Anklage ist die Verfahrenshoheit an das Bezirksgericht Zürich übergegangen. Die Staatsanwaltschaft will ihre Anträge zum Strafmass erst im Rahmen der Hauptverhandlung stellen. Die Mehrheit der Beschuldigten hat die Vorwürfe nach Angaben der Behörden weitgehend gestanden.

Für alle Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.