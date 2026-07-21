Ein angeblicher Sicherheitsmitarbeiter einer Bank überzeugte einen Senior Anfang Juli, sein Erspartes in Sicherheit zu bringen. Der 81-Jährige hob zweimal hohe Bargeldbeträge ab und übergab sie an Geldboten. Bei einer dritten geplanten Übergabe griff die Polizei ein.

Darum geht’s Ein 81-jähriger Mann aus Graubünden wurde von einem Telefonbetrüger dazu gebracht, insgesamt über 100'000 Franken an Geldboten zu übergeben.

Als der Täter eine dritte Geldübergabe verlangte, schöpfte der Senior Verdacht und schaltete die Polizei ein.

Bei einer überwachten Geldübergabe nahm die Kantonspolizei zwei mutmassliche Geldboten fest. Zusammenfassung erstellt mit

Ein 81-Jähriger wurde Anfang Juli von einem angeblichen Sicherheitsmitarbeiter einer Bank angerufen und dazu aufgefordert, Geld von seinem Konto abzuheben, da dieses dort in Gefahr sei. Dieser Aufforderung kam der Mann zwei Mal nach und übergab jeweils über fünfzigtausend Franken an jeweils einen Geldboten, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Die Geldübergaben erfolgten demnach an Fahrdienste, welche nach ersten Erkenntnissen der Polizei unwissend waren. Diese übergaben das Geld an Geldboten.

Der Betrüger hakte nach und wollte den Mann zu einer dritten Geldübergabe drängen. Der Senior traute der Sache allerdings mittlerweile nicht mehr und kontaktierte die Behörden.

Im Zuge einer polizeilich überwachten Übergabe konnten nun zwei Geldboten, ein 21-jähriger Kasache und ein 24-jähriger Ukrainer, festgenommen werden. Die beiden haben sich vor der Justiz zu verantworten, wobei sie bereits aus der Schweiz ausgeschafft wurden. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt die Kantonspolizei die genauen Umstände.