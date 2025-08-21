Betrügerpaar verschafft sich mit fiesem Trick Zugang zu Wohnungen

Das Paar Kai Remmers/dpa-tmn

Mit gefälschten Schreiben und Westen im Look der IWB verschaffen sich Betrüger Zutritt zu Wohnungen in Basel. Die Polizei warnt vor dem Duo und weist auf eine zweite Masche hin, bei der Passanten auf offener Strasse um Geld gebeten werden.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt warnt vor einer aktuellen Betrugsserie. Ein Paar verschafft sich mit IWB-Logo-Westen und gefälschten Schreiben Zutritt zu Privatwohnungen. Unter dem Vorwand, einen Stromzähler abzulesen oder den Wasseranschluss zu kontrollieren, verlangen die Täter Einlass – doch ihr eigentliches Ziel sind Wertgegenstände.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um eine bekannte Masche: «Immer wieder geben sich Kriminelle als Handwerker, Behördenmitarbeitende oder Angestellte von Versorgungsbetrieben aus, um Zutritt zu Wohnungen zu erhalten.» Echte Mitarbeitende der Industriellen Werke Basel (IWB) würden jedoch stets einen offiziellen Dienstausweis vorzeigen. Im Zweifelsfall lässt sich dieser über die IWB-Hotline (+41 61 275 51 11) überprüfen.

Die Polizei empfiehlt: Niemanden ohne Termin und ohne Prüfung in die Wohnung lassen. Ausweise in Ruhe kontrollieren, bei Unsicherheiten selbst bei der Organisation anrufen und währenddessen die Tür geschlossen halten. Verdächtige Situationen sollen umgehend über die Notrufnummer 117 gemeldet werden.

Auch weitere Betrugsmasche aufgetaucht

Neben dem «IWB-Paar» beschäftigt die Polizei eine zweite Masche: Junge Männer und Frauen sprechen derzeit Passanten auf offener Strasse an. Sie geben vor, ihre Bankkarte verloren zu haben oder dringend Bargeld für eine Weiterreise zu benötigen. Um Vertrauen zu gewinnen, zeigen sie angebliche Überweisungsbelege auf dem Smartphone – doch die Rückzahlung bleibt aus. Das Geld der Hilfsbereiten ist verloren.

Auch hier gilt: Niemals Bargeld an Fremde aushändigen und keine Geldbezüge auf Zuruf tätigen. Persönliche Daten wie IBAN oder Adresse dürfen nicht weitergegeben werden. Wer helfen möchte, sollte die Polizei (117) oder die Sanität (144) informieren.

Die Kantonspolizei ruft dazu auf, auch kleine Verdachtsmomente zu melden und insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn über die aktuellen Tricks zu informieren. So lasse sich verhindern, dass weitere Menschen Opfer werden. Wer bereits hereingefallen ist, soll den Vorfall auf dem nächsten Polizeiposten anzeigen.