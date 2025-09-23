Ein Drittmelder informierte die Polizei, die Verunfallte wollte dies vermeiden. sda

Eine 31-jährige Lenkerin hat im Februar in Rothenthurm SZ betrunken einen Selbstunfall verursacht und versucht, den Vorfall zu vertuschen. Nun wurde sie rechtskräftig verurteilt.

Eine Autofahrerin hat im Februar in Rothenthurm SZ einen schweren Selbstunfall gebaut – und wollte den Vorfall verheimlichen. Nun ist die 31-Jährige verurteilt worden, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

In der Nacht auf den 20. Februar verlor die Frau auf der Schwyzerstrasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei touchierte sie mehrere Leitpfosten, überschlug sich und kam schliesslich in einer Wiese auf dem Dach zum Stillstand. Aus dem beschädigten Wagen liefen Flüssigkeiten in die Erde.

Anstatt Polizei oder Feuerwehr zu verständigen, rief die Lenkerin einen Bekannten an, der diskret einen Abschleppdienst organisieren sollte. Ein Drittmelder informierte jedoch die Polizei.

Führerausweis ist weg

Vor Ort stellte die ausgerückte Patrouille fest, dass die Fahrerin 1,4 Promille Alkohol intus hatte. Der Führerausweis wurde ihr direkt entzogen.

Die Staatsanwaltschaft Schwyz sprach inzwischen einen Strafbefehl aus, wie der «Bote» weiter berichtet. Die Frau wurde unter anderem wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, Missachtung von Verkehrsregeln und Vereitelung von Massnahmen rechtskräftig verurteilt.

Sie erhielt eine bedingte Geldstrafe von 18’400 Franken sowie eine Busse und Kosten von insgesamt 7000 Franken.