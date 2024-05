Betrunkener Autofahrer fährt Fussgänger zu Tode

Die Unfallstelle nach der tödlichen Kollision. BRK News

In Schönenberg an der Thur TG kommt es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall. Der Autofahrer war stark alkoholisiert.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Schönenberg an der Thur TG kommt es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall.

Ein Autofahrer überfuhr einen Fussgänger (90).

Der Autofahrer war stark alkoholisiert. Mehr anzeigen

Kurz nach 10.30 Uhr war ein Autofahrer von Kradolf in Richtung Schönenberg an der Thur unterwegs, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es auf der Thurbruggstrasse im Kreuzungsbereich mit der Schwimmbadstrasse zum Zusammenstoss mit einem Fussgänger. Der 90-jährige Schweizer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der 38-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Ein Atemlufttest ergab beim Omani einen Wert von rund 0,9 mg/l, das entspricht 1,8 Promille. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell ordnete bei ihm eine Blut- und Urinprobe an. Eine Strafuntersuchung wurde eröffnet.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau und Spezialisten der Kantonspolizei Zürich sicherten die Spuren am Unfallort, heisst es weiter im Communiqué. Während der Unfallaufnahme musste die Thurbruggstrasse im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Die Feuerwehr Sulgen-Kradolf-Schönenberg erstellte eine Umleitung.