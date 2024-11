Das Auto erlitt einen Totalschaden. Kapo Neuenburg

Am Donnerstagmorgen knallte ein betrunkener Autofahrer in eine Hausmauer. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Am Auto stellte die Polizei einen Totalschaden fest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein alkoholisierter Autofahrer verlor in Corcelles NE die Kontrolle, überschlug sich im Kreisel und prallte gegen ein Gebäude, was erhebliche Schäden verursachte.

Der 32-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, das er kurz darauf wieder verliess.

Die Polizei sucht nach Zeug des Vorfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen ereignete. Mehr anzeigen

Der Fahrer eines Autos verlor im Kreisel von Corcelles/NE die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit Verkehrszeichen, fuhr durch den Kreisel und prallte gegen die Fassade eines Gebäudes. Er wurde leicht verletzt. Es werden Zeugen gesucht.

Am Donnerstag, demg 07. November, gegen 00:35 Uhr, fuhr ein Autofahrer durch den Tunnel von Corcelles/NE in Richtung Neuchatel. Aufgrund seines körperlichen Zustands (Alkohol) und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte er zunächst mit dem Trottoir und der Signalisation am Eingang des Kreisels und fuhr dann geradeaus über den zentralen Hügel des Kreisels. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und prallte gegen die Fassade eines Gebäudes, was erhebliche Schäden verursachte. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrer, ein 32-jähriger marokkanischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Frankreich, wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen zur Kontrolle ins Hôpital Pourtales gebracht, das er jedoch bald wieder verlassen konnte.