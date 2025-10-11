  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neuenhof AG Betrunkener Autofahrer wird ausserorts über 50 km/h zu schnell erwischt

Dominik Müller

11.10.2025

Die Kantonspolizei Aargau hat dem Mann den Führerschein abgenommen.
Die Kantonspolizei Aargau hat dem Mann den Führerschein abgenommen.
Symbolbild: Keystone

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag in Neuenhof AG mit 139 km/h statt der erlaubten 80 km/h geblitzt worden. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss.

Dominik Müller

11.10.2025, 10:19

11.10.2025, 10:21

Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Strecke zwischen Neuenhof und Killwangen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 23.30 Uhr erfassten die Polizisten am Messgerät einen Opel mit 139 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 55 km/h.

Der 33-jährige Lenker wurde durch die Kantonspolizei angehalten. Bei der Kontrolle der Fahrfähigkeit konnte beim Lenker eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ihm wurde der ausländische Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Meistgelesen

«Ölfilm hört nicht auf» – Tausende Liter Diesel im Brienzersee
Neue LED-Strassenlampen halten Basler wach – Anwohner genervt
Xhaka und Freuler überragen – Akanji hat viel Glück
Leibarzt kontert Gerüchte – so fit soll Trump wirklich sein
Glückspilz knackt Mega-Jackpot von über 27 Millionen Franken