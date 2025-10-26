  1. Privatkunden
Neuenhof AG Betrunkener Fahrer stürzt mit Tesla Böschung hinab – und landet in einer Unterführung

Lea Oetiker

26.10.2025

Der Tesla blieb in einer Unterführung schliesslich stehen.
Der Tesla blieb in einer Unterführung schliesslich stehen.
Kantonspolizei Aargau

Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen in Neuenhof AG mit seinem Tesla verunfallt. Er stand unter Alkoholeinfluss. Seine Ehefrau versuchte zunächst, ihn zu schützen und gab sich als Fahrerin aus.

Lea Oetiker

26.10.2025, 14:51

26.10.2025, 14:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein betrunkener Autolenker ist am frühen Sonntagmorgen in Neuenhof AG verunfallt.
  • Laut Kantonspolizei hat sich seine Ehefrau zunächst als Lenkerin ausgegeben und damit fälschlicherweise die Verantwortung übernommen.
  • Die Polizei verzeigte beide an die Staatsanwaltschaft.
Mehr anzeigen

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Neuenhof AG mit seinem Tesla verunfallt. Der Wagen kam beim A1-Anschluss von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Signaltafel und stürzte anschliessend eine Böschung hinunter. In der darunterliegenden Unterführung blieb das Auto stark beschädigt liegen – verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Laut Kantonspolizei Aargau war zunächst eine Frau am frühen Morgen des 26. Oktober beim Notruf eingegangen und gab sich als Fahrerin aus. Wie sich bei der Aufnahme des Unfalls herausstellte, hatte jedoch ihr 31-jähriger Ehemann am Steuer gesessen – erheblich alkoholisiert. Aus Rücksicht auf ihn hatte die Frau fälschlicherweise die Verantwortung übernommen.

Die Polizei verzeigte beide an die Staatsanwaltschaft. Dem Mann wurde der Führerausweis vorläufig entzogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, ebenso wurden Signalisation und Abschrankung beschädigt.

