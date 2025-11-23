Ein 19-Jähriger befindet sich in Lebensgefahr. (Archivbild) sda

Am Samstagabend kam es auf der Avenue des Alpes in Montreux VD zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger befindet sich in Lebensgefahr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstagabend verlor ein alkoholisierter Fahrer auf der Avenue des Alpes in Montreux VD die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen mehrere Fahrzeuge.

Dabei wurden zwei Fussgänger schwer verletzt, einer davon schwebt in Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen Mehr anzeigen

Am Samstagabend ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf der Avenue des Alpes in Montreux VD ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und zwei Fussgängern. Eine Mutter und ihr 19-jähriger Sohn wurden dabei schwer verletzt, der Sohn befindet sich in Lebensgefahr, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Wie mehrere Medien berichten, handelt es sich bei den verunfallten Personen um zwei Touristen aus China.

Laut Polizeiangaben verlor ein 34-jähriger Autofahrer auf der Fahrt Richtung Clarens – unter Alkoholeinfluss – die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein parkiertes Auto.

Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die beiden Fussgänger geschleudert. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kollidierte anschliessend mit einem entgegenkommenden Wagen, einem Baum sowie zwei weiteren parkierten Autos.

Der Fahrer des ersten Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Spital Riviera-Chablais gebracht. Zwei weitere beteiligte Lenker, ein 35-Jähriger und ein 24-Jähriger, blieben unverletzt.

Die beiden schwerverletzten Fussgänger wurden nach der Erstversorgung vor Ort ins Universitätsspital CHUV in Lausanne gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.