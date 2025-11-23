  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Montreux VD Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Lea Oetiker

23.11.2025

Ein 19-Jähriger befindet sich in Lebensgefahr. (Archivbild)
Ein 19-Jähriger befindet sich in Lebensgefahr. (Archivbild)
sda

Am Samstagabend kam es auf der Avenue des Alpes in Montreux VD zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger befindet sich in Lebensgefahr.

Lea Oetiker

23.11.2025, 14:33

23.11.2025, 14:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstagabend verlor ein alkoholisierter Fahrer auf der Avenue des Alpes in Montreux VD die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen mehrere Fahrzeuge.
  • Dabei wurden zwei Fussgänger schwer verletzt, einer davon schwebt in Lebensgefahr.
  • Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen
Mehr anzeigen

Am Samstagabend ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf der Avenue des Alpes in Montreux VD ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und zwei Fussgängern. Eine Mutter und ihr 19-jähriger Sohn wurden dabei schwer verletzt, der Sohn befindet sich in Lebensgefahr, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Wie mehrere Medien berichten, handelt es sich bei den verunfallten Personen um zwei Touristen aus China.

Laut Polizeiangaben verlor ein 34-jähriger Autofahrer auf der Fahrt Richtung Clarens – unter Alkoholeinfluss – die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein parkiertes Auto.

Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die beiden Fussgänger geschleudert. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kollidierte anschliessend mit einem entgegenkommenden Wagen, einem Baum sowie zwei weiteren parkierten Autos.

Der Fahrer des ersten Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Spital Riviera-Chablais gebracht. Zwei weitere beteiligte Lenker, ein 35-Jähriger und ein 24-Jähriger, blieben unverletzt.

Die beiden schwerverletzten Fussgänger wurden nach der Erstversorgung vor Ort ins Universitätsspital CHUV in Lausanne gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Meistgelesen

Merz: «An diese Verabredung hat Russland sich nicht gehalten» ++ Trump wirft Ukraine «Null Dankbarkeit» vor
Findet der FC Basel gegen GC zum Siegen zurück?
Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist unheilbar an Krebs erkrankt
Hier läuft ein Wolf im Onsernonetal mitten durch bewohntes Gebiet
«Für unerfahrene Athleten könnte das zu einem gefährlichen Problem werden»