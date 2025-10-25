Betrunkener Lieferwagenfahrer demoliert Bushaltestelle und flüchtet

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Kantonspolizei Aargau

Ein 48-jähriger Lieferwagenfahrer ist am frühen Samstagmorgen bei Brittnau von der Strasse abgekommen und in eine Bushaltestelle gekracht. Statt den Schaden zu melden, fuhr er davon – die Polizei fand ihn später betrunken zu Hause.

Ein stark alkoholisierter Lieferwagenfahrer hat in der Nacht auf Samstag bei Brittnau AG eine Bushaltestelle zerstört und ist anschliessend geflüchtet, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr auf der Ausserortsstrecke zwischen Brittnau und Pfaffnau im Ortsteil Liebigen. Ein Autofahrer bemerkte die zerstörte Haltestelle, deren Dachkonstruktion in der Wiese lag, sowie Trümmerteile auf der Fahrbahn.

Ermittlungen der Kantonspolizei ergaben, dass ein Fahrzeug von der Strasse abgekommen war, rund 60 Meter durch die Wiese schleuderte und heftig mit dem Bushäuschen kollidierte.

Vom Verursacher fehlte zunächst jede Spur. Rund eine Stunde später informierte jedoch der Arbeitgeber eines 48-jährigen Mannes die Polizei, dass dieser für den Unfall verantwortlich sei.

Die Beamten fanden beim Betrieb den stark beschädigten Lieferwagen und trafen den Lenker wenig später zu Hause an. Er war erheblich alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerausweis wurde ihm vorläufig entzogen.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.