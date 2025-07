Betrunkener und bekokster BMW-Fahrer fährt Fussgängerin (67) tot

Das Unfallauto konnte in Muttenz gestoppt werden. Polizei Basel-Landschaft

Am Samstagabend hat sich in Ettingen BL ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam eine Person ums Leben.

Gemäss den aktuellen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 29-jähriger Personenwagenlenker in Ettingen BL auf der Witterswilerstrasse in Richtung Hauptstrasse. Dabei verlor er aus noch unklaren Gründen die Herrschaft über seinen grauen BMW und erfasste eine Fussgängerin, die sich auf dem Trottoir befand, frontal.

In der Folge entfernte sich der Fahrzeuglenker unerlaubt von der Unfallstelle, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Er konnte kurze Zeit später durch eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft in Muttenz angehalten und festgenommen werden.

Die 67-jährige Fussgängerin wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0.84 mg/l. Auch ein Drogentest verlief positiv auf Kokain.

Die Polizei Basel-Landschaft hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft eine Untersuchung eingeleitet. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen.