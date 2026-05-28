Diese Verbotstafel spaltet gerade eine ganze Stadt

Gelten seit mehr als 20 Jahren: Elf Verbote und zwei Regeln für den Villettepark in Cham. Bild: Facebook

Darf man hier überhaupt noch picknicken? Das fragen sich derzeit viele Menschen in Cham ZG. Eine Tafel mit Verboten vor dem Villettepark sorgt für Diskussionen. Die Gemeinde ist überrascht, denn die Tafeln gibt es seit 2005.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Verbotstafel mit elf Regeln im Villettepark in Cham sorgt online für heftige Diskussionen.

Besonders das Picknickverbot stösst bei vielen Einwohnerinnen und Einwohnern auf Unverständnis.

Andere verteidigen die Regeln mit Verweis auf Abfall und fehlenden Respekt einzelner Besucher.

Die Gemeinde betont, dass die Regeln bereits seit 2005 gelten. Für Picknicks und Baden ohne Einschränkungen verweist sie auf den benachbarten Hirsgarten. Mehr anzeigen

Der Sommer ist da und die Schweizerinnen und Schweizer zieht es ans Wasser. Egal ob Weiher, Badi, See oder der eigene Pool im Garten – eine Abkühlung ist jetzt schöner denn je. Doch in Cham ZG können die Bewohner*innen die warmen Temperaturen im beliebten Villettepark nicht geniessen. Eine Verbotstafel mit ganzen elf Verboten und zwei Regeln prangt am Eingang zum Park direkt am Zugersee.

Das schlägt den Chamerinnen und Chamern mächtig aufs Gemüt. In den sozialen Medien geht nämlich die Post ab. Fleissig wird unter einem Beitrag auf Facebook in der Gruppe «Du bisch vo Cham wenn...» kommentiert.

«Ein Schild, was man noch darf, wäre einfacher»

So schreibt eine Userin: «Das schreit wieder ganz nach Bünzli. Und ja, ich verstehe, wenn man es so entscheidet, weil gewisse Menschen nicht fähig sind, ihren Abfall anständig zu entsorgen.» Weiter kommentiert sie: «Doch so ein Park soll ja auch zum Verweilen und Erholen dienen. Und da gehört doch auch dazu, etwas zu essen oder zu trinken. Schade, was die aus diesem Park machen. Ich kenne den Villettepark seit der Kindheit.»

Eine weitere Userin schreibt: «Habe noch nie gesehen, dass die Picknicker eine Unordnung hinterlassen haben! Habe immer sehr gerne dort mit den Kindern ein Picknick gemacht und zwischendurch sind die Kinder spielen gegangen.»

Eine andere Userin auf Facebook schreibt unter dem Post: «Ein Schild, was man noch darf, wäre einfacher. Schade und traurig, dass öffentlicher Grund mit Verboten und Regelungen von vorn bis hinten zugeknöpft wird.» Die meisten Besucher seien ordentlich und respektvoll, diese seien wieder mal die Gestraften.

Ein User schreibt: «Ab wann ist es Picknicken? Apfel oder ein Schoggistängeli essen oder Wasser trinken auch schon? Oder erst, wenn man sich ins Gras legt mit Decke und so?»

Nicht alle sind dagegen

Die Verbote geben zu reden – und stossen auch auf Verständnis. Ein Facebook-User schreibt: «Verbote gibt es nur dort, wo andere es übertreiben. Früher war fast alles möglich, aber es wurde auch nichts liegen gelassen. Wir hatten noch Respekt.»

Oder: «Richtig so. Der Park ist schützenswert, es gibt genug andere Orte, wo man picknicken kann.»

Die Regeln bestehen seit 2005

Die Gemeinde ist selber überrascht, dass zu Beginn der Saison so viel Aufmerksamkeit auf die Verbotstafel fällt, schliesslich gelte das Verbot schon seit über 20 Jahren. Auf Anfrage von blue News sagt eine Sprecherin: «Mit den steigenden Temperaturen besuchen automatisch mehr Menschen den Villettepark, weil es wärmer wird. Wir erhalten jeweils zum Saisonstart vereinzelte Meldungen aus der Bevölkerung, dass die Parkregeln teils nicht eingehalten werden.» Deswegen habe die Gemeinde zum Beginn der Saison – wie schon in vergangenen Jahren – zusätzliche Tafeln aufgestellt.

Dass die Tafel so viel Aufmerksamkeit erhält, sei verblüffend, denn die Regeln seien gar nicht neu. «Die Regelungen zum Villettepark stammen aus der Verordnung über die Benützung und den Schutz der öffentlichen Anlagen aus dem Jahr 2005 – sind also seit vielen Jahren in Kraft. Die Regelungen sind auch seit Jahren vor Ort im Park signalisiert.»

An den Regelungen habe sich nichts verändert. Die Sprecherin sagt: «Das Gebiet rund um den See ist verschieden aufgeteilt. Der Villettepark ist dazu gedacht, zu spazieren und zu schlendern.» Gleich neben dem Park steht der Hirsgarten. Die Sprecherin sagt: «Im Hirsgarten ist das Picknicken, ‹Sünnelen› und soweiter erlaubt.» So wolle man die öffentlichen Angebote diversifizieren und möglichst allen eine Möglichkeit bieten, in der Freizeit am See Zeit zu verbringen.