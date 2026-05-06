Zurzeit läuft ein Grosseinsatz der Polizei in Romanshorn. BRK News

In Romanshorn läuft ein Polizeieinsatz wegen einer bewaffneten Person, die sich in einer Wohnung verschanzt hat. Die Behörden schliessen eine Gefahr für die Bevölkerung nicht aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Romanshorn hat eine Person am Mittwochmorgen eine Drohung ausgesprochen und sich bewaffnet in einer Wohnung verschanzt. Die Polizei bestätigte einen laufenden Einsatz, Details zur Identität sind noch unklar.

Mehrere Polizeifahrzeuge stehen im Einsatz, zudem hat die Feuerwehr zwei Strassen abgesperrt. Wie die Drohung übermittelt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Behörden schliessen eine Gefahr für die Bevölkerung nicht aus, konkrete Hinweise darauf gibt es jedoch nicht. Die Lage wird weiterhin von der Kantonspolizei Thurgau überwacht. Mehr anzeigen

In Romanshorn hat am Mittwochmorgen eine Person eine Drohung ausgesprochen und sich mit einer Waffe in einer Wohnung verschanzt. Der Polizeieinsatz läuft, die Feuerwehr hat zwei Strassen gesperrt. Über die Person ist noch nichts bekannt, berichtet die «Thurgauer Zeitung».

Mehrere Personen berichten von Polizeiautos mit Blaulicht in der Region. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt auf Anfrage der «Thurgauer Zeitung» einen laufenden Einsatz. Die Drohung sei ausgesprochen worden, wobei unklar ist, auf welchem Weg diese kommuniziert wurde.

Die Umstände zum Fall sind derzeit unbekannt. BRK News

Die Person habe sich in einer Wohnung verschanzt und sei bewaffnet. Weitere Angaben zur Identität macht die Polizei nicht, dies sei Teil der laufenden Ermittlungen.

Gemäss Polizei kann eine Gefahr für die Bevölkerung nicht ausgeschlossen werden, konkrete Hinweise darauf gibt es jedoch nicht. Die Kantonspolizei ist vor Ort, ebenso die Feuerwehr, die zwei kleine Strassen gesperrt hat.

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