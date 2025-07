Umgehend wurde in der Region ein umfangreiches Fahndungsdispositiv eingerichtet. KAPO VS

Einbrecher haben am Montagmorgen ein Waffengeschäft im Unterwallis ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Täter sind mit einem französischen Auto geflüchtet. Nach einem Unfall in Troistorrents setzten sie ihre Flucht zu Fuss fort.

Die Polizei warnt, die Männer seien gefährlich und möglicherweise bewaffnet. Mehr anzeigen

Am frühen Montagmorgen ist in ein Waffengeschäft im Unterwallis eingebrochen worden. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Wallis vom 21. Juli 2025 flohen die Täter mit dem Diebesgut vom Tatort. Die Polizei hat eine Grossfahndung eingeleitet.

Der Einbruch wurde kurz vor 5 Uhr gemeldet. Mindestens drei Personen sollen am Tat beteiligt gewesen sein. Sie entkamen mit einem in Frankreich immatrikulierten Fahrzeug. Weit kamen sie allerdings nicht: In Troistorrents, auf der Route de Morgins, verursachten sie einen Verkehrsunfall und setzten ihre Flucht zu Fuss fort.

Seither läuft eine intensive Fahndung. Beteiligt sind neben der Kantonspolizei Wallis auch die Gemeindepolizeien von Monthey, Dents-du-Midi und Haut-Lac, Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), die Kantonspolizei Waadt, die Luftwaffe sowie die französische Gendarmerie.

Ein Teil der gestohlenen Waffen konnte beim Unfall sichergestellt werden. Die Täter sind jedoch weiterhin flüchtig. Laut Polizei handelt es sich um gefährliche und möglicherweise bewaffnete Personen. Die Bevölkerung wird zur Vorsicht aufgerufen und soll verdächtige Beobachtungen sofort der Einsatzzentrale der Kantonspolizei melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 027 326 56 56 entgegen. Weitere Informationen werden aktuell nicht veröffentlicht.