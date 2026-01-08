  1. Privatkunden
Alarm ausgelöst Bewaffneter Mann (29) in Zürcher Bankfiliale verhaftet

Sven Ziegler

8.1.2026

Der Vorfall ereignete sich in der UBS-Filiale an der Ecke Urania- und Bahnhofstrasse.
Screenshot Google Maps

Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstagmittag einen Polizeieinsatz in der Zürcher Innenstadt ausgelöst. Die Stadtpolizei nahm den 29-Jährigen in einer Bankfiliale an der Bahnhofstrasse fest. Verletzt wurde niemand.

Redaktion blue News

08.01.2026, 15:01

08.01.2026, 15:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Bankfiliale an der Bahnhofstrasse in Zürich wurde ein bewaffneter Mann festgenommen.
  • Der 29-jährige Ukrainer trug eine Imitationswaffe bei sich, bedrohte aber niemanden.
  • Die Polizei klärt ab, weshalb sich der Mann in der Bank aufhielt und was seine Absichten waren.
Mehr anzeigen

Kurz vor 12 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich eine Meldung über einen verdächtigen Mann in einer Bankfiliale an der Ecke Urania-/Bahnhofstrasse ein. Innert Minuten rückten mehrere Polizeipatrouillen aus und betraten die Filiale der UBS.

Im Innern der Bank trafen die Einsatzkräfte auf einen allein anwesenden Mann. Dieser liess sich ohne Widerstand festnehmen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann eine Faustfeuerwaffe bei sich trug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch niemand direkt bedroht, und es kam zu keinem Raub oder Diebstahl.

Weitere Abklärungen ergaben, dass es sich bei der mitgeführten Waffe um eine Imitationswaffe handelte. Der Mann wurde für weitere Befragungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Der Festgenommene ist ein 29-jähriger Ukrainer. Die Stadtpolizei Zürich klärt derzeit ab, weshalb sich der Mann in der Bankfiliale aufhielt und welche Absichten er verfolgte.

Weitere Informationen zu möglichen Hintergründen lagen zunächst nicht vor.

