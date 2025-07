Die Stadtpolizei St. Gallen rückte mit einem Aufgebot aus. Stadtpolizei St. Gallen

An der Ruhbergstrasse in St. Gallen kam es am Montagabend zu einem grösseren Polizeieinsatz, nachdem ein Mann mit einer Waffe auf einem Balkon gesehen worden war.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In St. Gallen hat sich ein bewaffneter Mann auf einem Balkon gezeigt.

Die Polizei sperrte das Gebiet und nahm einen 26‑jährigen Deutschen fest.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden zwei Waffen und mehrere Drogen gefunden. Mehr anzeigen

Am Montagabend ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Ruhbergstrasse in St. Gallen ein Mann laut herumschrie und sich zuvor mit einer Waffe auf einem Balkon gezeigt hatte. Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei rückten aus und sperrten aus Sicherheitsgründen die umliegenden Strassen.

Kurz darauf entdeckten die Einsatzkräfte den 26‑jährigen Deutschen ausserhalb des Gebäudes. Er konnte ohne Zwischenfälle angehalten werden, verletzt wurde niemand. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Gallen durchsuchte die Polizei anschliessend die Wohnung des Mannes.

Dabei kamen eine Tactical Axt, eine Machete sowie rund 38 Gramm Marihuana, 18 Gramm Haschisch und ein Gramm Kokain zum Vorschein. Der Mann wird nun von der Stadtpolizei St. Gallen wegen Verstössen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz angezeigt.