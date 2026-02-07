  1. Privatkunden
St. Gallen Bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft – vier Personen festgenommen

Lea Oetiker

7.2.2026

Die Polizei nahm vier Personen fest. (Symbolbild)
Die Polizei nahm vier Personen fest. (Symbolbild)
sda

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in einem St.Galler Lebensmittelgeschäft hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen.

Lea Oetiker

07.02.2026, 11:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Freitagabend hat ein bewaffneter Mann ein Lebensmittelgeschäft im Kanton St.Gallen überfallen.
  • Er hat mehrere hundert Franken erbeutet.
  • Er flüchtete mit einem Auto, wurde aber kurz darauf in Ebnat-Kappel gestellt.
  • Die Polizei nahm vier Personen fest.
Mehr anzeigen

Am Freitagabend hat ein bewaffneter Mann ein Lebensmittelgeschäft an der Dorfstrasse in einem St.Galler Dorf überfallen, heisst es in einer Mitteilung. Der Täter bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erzwang mehrere hundert Franken Bargeld. Verletzt wurde niemand.

Der Mann flüchtete anschliessend mit einem Auto in Richtung Wattwil. Die Kantonspolizei St.Gallen leitete umgehend eine Fahndung ein. Bereits wenige Minuten später konnten die Einsatzkräfte das Fahrzeug in Ebnat-Kappel anhalten. Dabei wurden vier Personen festgenommen – eine 35-jährige Kosovarin, ein 28-jähriger Brasilianer sowie zwei Schweizer im Alter von 23 und 26 Jahren.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft St.Gallen ermittelt die Polizei nun zum genauen Tatablauf und zur Beteiligung der Festgenommenen.

