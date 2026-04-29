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Schwere Vorwürfe gegen Unternehmer Tessiner CEO soll Bewerberinnen sexuell belästigt haben

Samuel Walder

29.4.2026

Einem Tessiner Unternehmer wird sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorgeworfen.
Einem Tessiner Unternehmer wird sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorgeworfen.
Symbolbild: sda

Ein Stelleninserat im Tessin sorgt für Aufsehen: Mehrere Bewerberinnen berichten von sexueller Belästigung bei Vorstellungsgesprächen. Eine Expertin spricht von einem klaren Verstoss gegen das Gesetz.

Samuel Walder

29.04.2026, 13:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Stelleninserat im Tessin sorgt für Empörung, nachdem mehrere Bewerberinnen von sexueller Belästigung im Vorstellungsgespräch berichten.
  • Die Frauen schildern unangemessene Fragen, aufdringliches Verhalten und teils übergriffige Situationen wie unerwartetes Küssen.
  • Eine Expertin stuft den Fall klar als sexuelle Belästigung ein, während der beschuldigte Unternehmer alle Vorwürfe bestreitet.
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In einem Stelleninserat im Tessin wird eine «persönliche Assistentin des CEO» in Chiasso gesucht. Doch mehrere Bewerberinnen berichten, dass die Gespräche in sexueller Belästigung ausgeartet seien. Das berichtet SRF.

Das fragliche Inserat wird Mitte Februar online veröffentlicht. Gesucht wird eine Frau «zwischen 19 und 40 Jahre», «absolut frei von familiären Verpflichtungen» und «verfügbar für neue Erfahrungen ausserhalb der üblichen Regeln». Der Arbeitgeber beschreibt sich selbst als «Manager von hohem menschlichem und professionellem Niveau».

In einem Kanton mit über 6 Prozent Arbeitslosigkeit und grosser Konkurrenz zieht ein solches Angebot Aufmerksamkeit auf sich. Das Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz (RSI) hat mehrere Frauen gefunden, die sich beworben hatten.

Betroffene fühlen sich gedemütigt

Ihre Schilderungen ähneln sich: Der Mann stellt sich als Chef zweier Firmen vor, stellt dann aber aufdringliche Fragen, macht Bemerkungen über das Aussehen und erzählt Geschichten mit sexuellem Inhalt. Er spricht von einer «Symbiose» und davon, dass die Assistentin «immer an seiner Seite» sein müsse.

Auch bei «Geschäftsreisen» werde es problematisch: Diese könnten bedeuten, einige Tage in einer Wohnung am Meer zu verbringen – möglicherweise im selben Zimmer. Eine Bewerberin berichtet sogar von einem unerwarteten Kuss.

Viele Frauen fühlen sich nach den Gesprächen «verletzt», «gedemütigt» und «wütend». Einige haben auch Angst, da die Treffen oft abends oder am Samstag stattfanden, wenn niemand sonst im Büro ist.

Klare Einschätzung der Expertin

Eine RSI-Journalistin bewarb sich ebenfalls. Auch sie wurde aufgefordert, den Kontakt zu vertiefen – etwa durch «abends nach neun Uhr mit ihm zu chatten» und eine Reise nach Mittelitalien.

Zudem sollte sie eine Vereinbarung unterschreiben, wonach dieser «Weg des Kennenlernens» nicht als Arbeit gilt und sie für «nicht konformes Verhalten» selbst verantwortlich ist.

Für Anwältin Nora Jardini Croci Torti ist der Fall klar: «Es ist alles, alles, alles falsch!» Es handle sich um sexuelle Belästigung gemäss Gesetz.

Der Unternehmer hingegen weist alle Vorwürfe zurück. Die Aussagen der Frauen und auch der Kuss seien «erfunden».

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