Bewohner von Iseltwald BE ärgern sich über Rüpel-Touristen

Dieser Berner Steg wurde dank der Netflix-Serie «Crash Landing on You» zum Hit – vor allem für Touristen aus dem asiatischen Raum.

In Iseltwald BE hoffen täglich zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt auf ein einmaliges Foto. Manche Anwohner können dem vielen Zulauf aber nicht viel Gutes abgewinnen.

Durch die Netflix-Serie «Crash Landing on You» wurde ein Steg in Iseltwald BE weltweit bekannt.

Täglich strömen Hunderte von Touristen in das Dorf am Brienzersee.

Manche Anwohner stören sich aber an der Touristen-Masse.

Für Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger sei der Fall Iseltwald ein Ausnahmefall.

Seit der Netflix-Serie «Crash Landing on You» herrscht in Iseltwald BE reges Treiben. Der Grund: Ein Teil der Romanze spielt an einem Steg in dem kleinen Dorf am Brienzersee.

Die Gemeinde hat deshalb an der Seestelle, an der die wichtige Szene gefilmt wurde, sogar ein Drehkreuz eingerichtet, an dem die Touristen Geld einwerfen müssen.

Davon liessen sich die Touristen aber keinesfalls abschrecken. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, tauchen bis zu 20 gefüllte Reise-Cars in Iseltwald auf – jeden Tag. Nicht alle freuen sich über so viel Aufmerksamkeit. «Wir haben den Netflix-Koller», sagt etwa Marion Krähenbühl, die im Dorfladen arbeitet. Grundsätzlich habe sie nichts gegen Touristen. Aber: «Es ist die Masse.»

Auch der Dorfladen habe gar nicht so viel von dem Touristen-Strom, wie man denken könnte. Die meisten würden nichts kaufen: «Sie hinterlassen oft nur volle Abfalleimer.» Wenigstens an Regentagen laufe das Geschäft aber: «Dann kaufen sie bei uns Schirme.»

Auch der Rentner Christian Abegglen sei kein Fan von den Touristen: «Manche trampeln in den Privatgärten herum und pflücken Äpfel von den Bäumen.» Ausserdem sollen sie regelmässig Einfahrten versperren.

Die Gemeinde setzt neben dem vorher genannten Drehkreuz nun auch Kontingente für Reise-Cars und einen Sicherheitsdienst ein. Laut Gemeindepräsident Peter Rubi sei der Auflauf dadurch «erträglicher» geworden: «Wir können die Touristen besser über den Tag verteilen.»

Der Eintrittspreis am Steg diene vor allem dazu, den Sicherheitsdienst zu bezahlen. Ausserdem müsse die Dorfstrasse durch den vielen Schwerverkehr bald saniert werden.

Für Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger sei der Fall Iseltwald ein Ausnahmefall. «Das Dorf ist wegen der Netflix-Serie praktisch über Nacht zu einer Attraktion geworden», sagt er zur «BZ». Für Nydegger sei aber auch klar, dass Regulierungen wie in Iseltwald in der Schweiz in Zukunft eher zu- als abnehmen werden.