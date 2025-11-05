  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wollte sie ihren Vermieter loswerden? Zerstückelte Leiche ist wohl vermisster Schweizer (75) – Verhaftung in der Waadt

SDA

5.11.2025 - 09:08

Die Kantonspolizei Waadt hat im Zusammenhang mit einem Leichenfund eine Festnahme durchgeführt.
Die Kantonspolizei Waadt hat im Zusammenhang mit einem Leichenfund eine Festnahme durchgeführt.
Symbolbild: Keystone

Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in Fedry (F) richten sich die Ermittlungen gegen eine 39-jährige Französin aus dem Kanton Waadt. Die Vermisstenmeldung eines Schweizers gibt dem Fall zusätzliche Brisanz.

Keystone-SDA

05.11.2025, 09:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Fedry (F) wurde eine verstümmelte männliche Leiche gefunden, bei der es sich vermutlich um einen seit dem 31. Oktober vermissten 75-jährigen Schweizer handelt.
  • Eine 39-jährige Französin aus Sainte-Croix wurde festgenommen, da sie verdächtigt wird, ihre Wohnung in Brand gesetzt und mit dem Verschwinden ihres Vermieters in Verbindung zu stehen.
  • Die Ermittlungen laufen grenzüberschreitend: Die Strafverfolgung liegt in Frankreich, während in der Schweiz die Waadtländer Sicherheitspolizei ermittelt.
Mehr anzeigen

Im Zusammenhang mit dem Fund einer Leiche am vergangenen Samstag im französischen Fedry ist eine Bewohnerin von Sainte-Croix VD festgenommen worden. Die Französin wird verdächtigt, ihre Unterkunft in Brand gesetzt zu haben und in das Verschwinden ihres Vermieters verwickelt zu sein.

Der 75-jährige Schweizer wurde seit dem 31. Oktober vermisst. Die formelle Identifikation der Leiche war am Mittwochmorgen allerdings noch nicht abgeschlossen, wie die Polizei mitteilt.

Die männliche Leiche war am vergangenen Samstag in dem kleinen Ort Fedry am Ufer der Saône, rund 100 Kilometer von Sainte-Croix entfernt, entdeckt worden. Die Leiche war verstümmelt, in zwei Teile zerschnitten und mit einer weissen Substanz bedeckt, wie der Staatsanwalt von Vesoul (F), Arnaud Grécourt, am Dienstag mitteilt.

Wunden deuten auf Kampf hin

Er hatte «eine Verbrennung am Rücken, mehrere Wunden am Schädel, an einer Hand, an den Halswirbeln und am Rumpf», sagte der Staatsanwalt weiter. «Die Wunden an den Händen deuten auf Verteidigungsverletzungen hin. Mehrere der festgestellten Wunden lassen auf die Verwendung eines scharfen Instruments schliessen.»

Nach den ersten Ergebnissen der Autopsie starb das Opfer an einer Blutung aufgrund einer Stichwunde in der Brust. Seine Leiche wurde nach dem Tod zerstückelt.

Am Sonntag war die Wohnung, die der Vermisste an die 39-jährige Französin vermietet hatte, in Brand geraten. Die Bewohnerin wurde kurz darauf von Schweizer Zollbeamten festgenommen. Sie wurde in Untersuchungshaft genommen, wie es weiter heisst. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Da die Leiche in Frankreich gefunden wurde, wird die strafrechtliche Untersuchung vom Gericht in Vesoul geführt. Auf Waadtländer Seite hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf kantonalem Gebiet den Inspektoren der Sicherheitspolizei übertragen.

Meistgelesen

Dreht Trump New York jetzt den Geldhahn zu?
Erste Worte Mamdanis an seine Anhänger +++ Trump äussert sich mit kryptischer Botschaft
Mann fährt 7-mal durch Fahrverbot – Richterin zeigt Verständnis
Zürcher Seegemeinde hat genug von Eltern-Taxis – und setzt jetzt Spione ein
Trump: «Führe Handelsgespräche mit der Schweiz» +++ Minister droht mit Lauftraum-Schliessung

Videos aus dem Ressort

Prozess wegen mutmasslicher Kindesentführung

Prozess wegen mutmasslicher Kindesentführung

Christina Block äussert sich vor Gericht zu Tagebucheinträgen - und wirft mehr Fragen auf als sie Antworten liefert.

03.11.2025

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

Manche US-Bundesstaaten sind von heftigen Schneefällen betroffen. In Pennsylvania schneite es am 30. November bis zu 70 Zentimeter. Das hat mit einem Wetterphänomen zu tun, dem «Lake snow effect».

02.12.2024

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff? Schon gemacht oder träumst du noch davon? Im 2025 werden 20 neue Kreuzfahrtschiffe in See stechen. Im Video kannst du erste Eindrücke von den acht wichtigsten erhalten.

29.11.2024

Prozess wegen mutmasslicher Kindesentführung

Prozess wegen mutmasslicher Kindesentführung

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Lawine/Erdrutsch. Strahler im Kanton Graubünden tödlich verunfallt

Lawine/ErdrutschStrahler im Kanton Graubünden tödlich verunfallt

Verkehrsunfall. 47-Jähriger stirbt bei Autounfall in Lodrino TI

Verkehrsunfall47-Jähriger stirbt bei Autounfall in Lodrino TI

Ökologie. Borkenkäfer haben zu Unrecht einen schlechten Ruf

ÖkologieBorkenkäfer haben zu Unrecht einen schlechten Ruf