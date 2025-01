Vergangene Woche mussten sich nun drei Jugendliche vor dem Bezirksgericht Meilen verantworten. sda

Vor zwei Jahren brannte ein Haus in Männedorf nieder. Nun hat das Bezirksgericht Meilen drei Jugendliche für schuldig befunden, den Brand verursacht zu haben. Eine Strafe gab es jedoch nicht.

Am späten Abend des 21. Juli 2022 brannte in Männedorf ZH ein Pferdeanhänger. Die Flammen waren so hoch, dass sie sich auf das danebenliegende Wohnhaus ausgebreitet hatten. Erst in den frühen Morgenstunden gelang es den Einsatzkräften, die Flammen zu bändigen.

Der Dachstock des alten Gebäudes wurde vollständig zerstört, der Schaden auf über hunderttausende Franken geschätzt. Im Haus befand sich niemand, sodass es keine Verletzten gab.

Bereits kurz nach dem Brand vermuteten Zeugen und die Hausbesitzer, dass Fremdeinwirkung im Spiel gewesen sein könnte. Ein lauter Knall wurde von Anwohnern gehört, und die Eigentümer vermuteten, dass der Pferdeanhänger absichtlich in Brand gesetzt worden war. Des berichteten Zeugen damals der Zeitung «20 Minuten».

Drei Jugendliche vor dem Bezirksgericht

Vergangene Woche mussten sich nun drei Jugendliche vor dem Bezirksgericht Meilen verantworten, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie es das Jugendstrafprozessrecht vorsieht.

Die Jugendlichen hatten an jenem Sommerabend mit Desinfektionsmittel experimentiert und einen Besen damit übergossen und angezündet. Der brennende Besen wurde umhergezogen, wodurch Glut auf den Pferdeanhänger fiel und das Feuer auslöste.

Wie die Zeitung weiter schreibt, bestritten die Jugendliche, dass das Feuer durch den brennenden Besen verursacht worden sei. Doch das Jugendamt kam zu einem anderen Schluss. Sie führten die Brandursache direkt auf den Besen zurück. Die Jugendlichen wurden wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst schuldig gesprochen.

Das Gericht sag von einer Strafe ab und sprach stattdessen einen Verweis aus, da das Gericht davon ausging, dass dies ausreiche, um sie von weiteren Straftaten abzuhalten.

