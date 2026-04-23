Hermann Fehr (SP) war in seiner politischen Karriere unter anderem Stadtpräsident von Biel, Berner Regierungsrat und Nationalrat. (Archivbild) Keystone

Hermann Fehr, ehemaliger Stadtpräsident von Biel, Berner Regierungsrat und Nationalrat, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Mit seinem Tod verliere die Stadt eine prägende Figur ihrer Geschichte, schrieb der Gemeinderat in einer Todesanzeige vom Donnerstag.

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Der Sozialdemokrat war von 1977 bis 1990 Stadtpräsident und Finanzdirektor von Biel. In einer Zeit, in der die Uhrenkrise die Stadt tief gezeichnet habe, habe es Fehr verstanden, ihr neue Dynamik zu verleihen, von der Biel noch heute profitiere. Das schrieb der Bieler Gemeinderat in einer Todesanzeige, welche die Berner Tamedia-Zeitungen zusammen mit weiteren Anzeigen am Donnerstag veröffentlichten. Fehr verstarb demnach am 18. April.

Fehr, aufgewachsen im Thurgau, sei ein «Vollblut-Politiker» gewesen, schrieben das «Bieler Tagblatt» und «Journal du Jura» in einem Nachruf. In Biel war Fehr zunächst als Lehrer an der Kaufmännischen Berufsschule angestellt, deren Prorektor er 1968 wurde. Mit seiner Wahl zum Bieler Baudirektor Anfang der 70er-Jahre wurde er Berufspolitiker. Während sieben Jahren, von 1983 bis 1990, war der SP-Politiker sogar gleichzeitig Stadtpräsident und Nationalrat.

Vorsteher der Gesundheits- und Fürsorgedirektion

1990 wurde er in den Berner Regierungsrat gewählt. Fehr habe dem Kanton Bern «mit seinem tatkräftigen, unermüdlichen Einsatz unschätzbare Dienste geleistet», hiess es in einer im Namen des Regierungsrats veröffentlichten Todesanzeige.

In den Jahren 1990 bis 1997 war Fehr Vorsteher der Berner Gesundheits- und Fürsorgedirektion. Aus gesundheitlichen Gründen trat er aus der Exekutive aus. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA hatte damals über eine stehende Ovation an seinem letzten Arbeitstag im Regierungsrat berichtet. Später war Fehr unter anderem als Zentralpräsident des Schweizerischen Samariterbundes tätig.

Werte der SP vertreten

In seiner politischen Karriere sei er stets für die Werte der Sozialdemokratie eingestanden, würdigten die SP Schweiz sowie die Kantonalpartei den verstorbenen Genossen. Fehr sei eine Identifikationsfigur über die Parteigrenzen hinaus gewesen.

Nach einem reich erfüllten und zuletzt von den Beschwerden des Alters geprägten Leben sei er friedlich eingeschlafen, schrieb seine Familie in einer Todesanzeige. Hermann Fehr ist Vater von Erich Fehr (SP), der von 2011 bis 2024 ebenfalls Stadtpräsident von Biel war.