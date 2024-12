Maegi64

Bei mir persönlich hat das nichts mit Spendenmüdigkeit zu tun. Wie wäre es denn, wenn wir Schweizer ich meine damit in erster Linie unsere Hilfsorganisationen einmal für uns selber sammeln würden? Ich möchte nicht falsch verstanden werden, aber für alles und jedes Ereignis im Ausland wird ein Spendenaufruf gestartet. Haben wir in unserem ach so reichen Land nicht auch genug Hilfsbedürftige? Ich möchte da gar nicht mit aufzählen beginnen. Wäre es nicht auch einmal an der Zeit auf uns zu schauen? Reicht es nicht, wenn unsere Politiker schon alles ins Ausland schaufeln.

Es wäre schön, wenn man auch einmal sammeln würden für Schweizer Bürger die wirklich Hilfe brauchen. Danke!