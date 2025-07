Billett über die SBB-App kostet fünfmal mehr wie am Automaten

Eine Frau zahlt über die SBB-App fünfmal mehr für ihr Billett, als wenn sie am Automaten bucht. Keystone

Was beim Automaten 3.20 Euro kostet, schlägt auf der SBB-App mit 15.60 Franken zu Buche. Eine Frau berichtet über die Fahrt von Kreuzlingen TG nach Allensbach (D) – eine zehnminütige Fahrt.

Grund dafür ist der fehlende Zugriff auf regionale Tarife, etwa im deutschen Verkehrsverbund Hegau-Bodensee, wie ein Beispiel zeigt.

Wer sparen will, sollte Tickets direkt über lokale Anbieter oder Automaten im Ausland beziehen. Mehr anzeigen

Ein Zugticket für zehn Minuten – zum Preis eines Mittagsmenüs. Wer seine Fahrkarte für kurze Ausflüge ins benachbarte Ausland über die SBB-App kauft, zahlt mitunter kräftig drauf. So erging es einer Frau, die sich beim «Beobachter» gemeldet hatte. Sie zahlte für die Strecke Konstanz–Allensbach (D) satte 15.60 Franken – obwohl dasselbe Ticket vor Ort am Automaten oder über die Deutsche Bahn gerade mal 3.20 Euro kostet. Ein Preisunterschied von fast 400 Prozent!

Die SBB bestätigen auf Anfrage: Das Problem sei bekannt – und hausgemacht. Weil sie keinen Zugriff auf alle Tarife des regionalen Verkehrsverbunds Hegau-Bodensee haben, können sie für kurze Strecken lediglich eine Tageskarte für das gesamte Verbundgebiet anbieten. Wer also auf der App «Billett kaufen» klickt, bekommt nur diese – für viele unnötig teure – Option angezeigt.

«Besser als nichts»

Aber warum bieten die SBB solche überteuerten Tickets überhaupt an? «Kundinnen und Kunden aus der Schweiz hätten sonst gar keine Möglichkeit, ein Ticket für regionale Strecken ennet der Grenze über die App zu buchen», argumentiert das Bahnunternehmen. Man setze auf Transparenz – der Leistungsumfang sei jeweils klar angegeben.

Besonders betroffen sind Verbindungen nach Deutschland und Österreich. In Frankreich und Italien hingegen können die SBB die regionalen Tarife vollständig in ihre Systeme übernehmen – was faire Preise für Kundinnen und Kunden erlaubt.

Wer also Geld sparen will, sollte Bahnbillette für kurze Auslandsreisen möglichst direkt bei den örtlichen oder nationalen Anbietern lösen – sei es online, am Automaten oder am Schalter. Denn manchmal ist der kleine Umweg zum Ticketautomaten der einzige Weg, um nicht unnötig tief in die Tasche greifen zu müssen.