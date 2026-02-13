  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Millionen-Knöllchen Bussen-Anlage in Birsfelden BL könnte illegal sein

Sven Ziegler

13.2.2026

Die Anlage in Birsfelden sorgt weiterhin für Diskussionen. 
Die Anlage in Birsfelden sorgt weiterhin für Diskussionen. 
KEYSTONE

Das automatische Bussensystem in Birsfelden steht auf juristisch dünnem Eis. Der Bundesrat hält fest, dass die eingesetzte Messanlage nicht zugelassen ist – und dass eigentlich der Kanton für den Vollzug zuständig wäre. Trotzdem könnten Bussen unter Umständen weiter ausgesprochen werden.

Sven Ziegler

13.02.2026, 12:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat erklärt die in Birsfelden eingesetzte Messanlage als nicht zugelassen.
  • Ordnungsbussen sind damit rechtlich nicht möglich, ein ordentliches Strafverfahren jedoch schon.
  • Ob das Durchfahrtsverbot und die Bussenpraxis Bestand haben, müssen Gerichte klären.
Mehr anzeigen

Die automatische Bussenanlage in Birsfelden BL sorgt weiterhin für Zoff. Neustes Kapitel: Die Frage, ob überhaupt Bussen ausgesprochen werden dürfen. Auslöser der Debatte ist eine Interpellation von Thomas de Courten, Nationalrat der Schweizerische Volkspartei. Er wollte vom Bundesrat wissen, ob das automatische Durchfahrtskontrollsystem in Birsfelden rechtmässig sei.

Die Gemeinde hatte Kameras installiert, welche Autonummern erfassen und Fahrzeuge büssen, die sich weniger als 15 Minuten im Quartier aufhalten. Seit der Einführung sind laut Medienberichten Bussengelder in Millionenhöhe geflossen.

Bund sieht fehlende Zulassung

In seiner Antwort hält der Bundesrat fest, dass die betreffende Messanlage gemäss Bundesamt für Strassen nicht nach Messgesetz zugelassen ist. Das hat Konsequenzen. Bussen könnten damit nicht im vereinfachten Ordnungsbussenverfahren ausgesprochen werden, das normalerweise bei leichten Verkehrsdelikten zur Anwendung kommt, wie die «BZ Basel» zuerst berichtete. 

Zugleich erinnert der Bundesrat daran, dass der Vollzug des Strassenverkehrsrechts grundsätzlich Sache der Kantone ist. Ob eine Gemeinde selbstständig Bussen verfügen darf, wäre demnach ebenfalls juristisch zu prüfen.

Strafverfahren bleibt möglich

Ganz vom Tisch ist die Sanktionierung aber nicht. Der Bundesrat weist darauf hin, dass eine Bestrafung im ordentlichen Strafverfahren weiterhin möglich sei. Das bedeutet, dass das System trotz fehlender Zulassung als Beweismittel dienen könnte, sofern ein Gericht es als verwertbar erachtet.

Automatische Durchfahrtskontrolle. In Birsfelden dürfen Auswärtige nur ein Auto registrieren lassen

Automatische DurchfahrtskontrolleIn Birsfelden dürfen Auswärtige nur ein Auto registrieren lassen

Birsfelden hat bislang nur vereinzelt solche Verfahren eingeleitet. Ob die bisher verhängten Bussen Bestand haben, dürfte nun Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen werden.

Den Vorwurf, es handle sich faktisch um einen Durchfahrtszoll, teilt der Bundesrat laut der «BZ Basel» nicht. Gebüsst werde nicht die Durchfahrt selbst, sondern die Missachtung eines signalisierten Fahrverbots.

Strittig bleibt jedoch, ob das Fahrverbot korrekt angeordnet wurde und ob es mit dem Grundsatz der gebührenfreien Strassenbenützung vereinbar ist. Auch diese Fragen dürften letztlich vor Gericht entschieden werden.

Mehr aus der Schweiz

Suchaktion läuft. Lawinen-Abgang bei Adelboden BE – Rega im Einsatz

Suchaktion läuftLawinen-Abgang bei Adelboden BE – Rega im Einsatz

Ermittlungen laufen. Zwei Tote in Wohnung in Gnosca  TI gefunden

Ermittlungen laufenZwei Tote in Wohnung in Gnosca  TI gefunden

Entwarnung bei SRF. Olympia läuft im TV wieder – Grund für Störung noch unklar

Entwarnung bei SRFOlympia läuft im TV wieder – Grund für Störung noch unklar

Meistgelesen

Brisante E-Mail aufgetaucht: Moretti fand feuerfesten Schaumstoff «zu teuer»
Lawinen-Abgang bei Adelboden BE – Rega im Einsatz
Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
«Heikle Situation bewältigt»: Arzt spricht über Vonn-Drama ++ Achte Gold-Medaille: Klaebo unaufhaltsam
Glanz, Glitzer und einige modische Fehltritte der Stars