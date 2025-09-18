Die letzten Sommertage des Jahres sind da – am Sonntagabend kommt der HerbstEin Hochdruckgebiet hat warme Luft aus Spanien in die Schweiz gebracht. Bis Samstag wird es im Mittelland sommerlich warm. Meteonews prognostiziert von St. Gallen bis Genf 25 Grad im Mittelland morgen Freitag und 28 Grad am Samstag.
Basel könnte am Samstag sogar die 30-Grad-Marke knacken.
Aussergewöhnlich sei das Mittelland nicht, winkt Meteorologe Roger Perret ab. Selbst in der zweiten September-Hälfte gebe es solche Temperaturen immer wieder und das schon seit langem.
«Aussergewöhnlich sind die Temperaturen in den mittleren Lagen der Alpen. Auf 2000 bis 2500 Metern könnte es absolute Rekordwerte für den September geben», blickt der Meteorologe von Meteonews voraus.
Das bedeutet auch: Es herrscht bestes Bergwetter – ideale Bedingungen für eine Herstwanderung bei sommerlichen Temporaturen.
Doch die nächste Kaltfront steht bereit. Diese kommt ebenfalls von Westen und bringt ab Sonntagabend einen markanten Temperatursturz mit sich. Am Montag wird es verbreitet 10 bis 14 Grad kühler sein als 24 Stunden davor. Dank der sommerlichen Werte sind das immer noch milde 18 bis 20 Grad, allerdings begleitet von gebietsweise kräftigem Regen.
Roger Perret legt sich fest: «Der Sommer ist dann vorbei. Nächste Woche werden wir mit einem Höhentief kämpfen, das wir kaum mehr loswerden.» Chancen auf noch ein sommerliches Comeback gebe es höchstens noch in Föhntälern.
Die Devise ist damit klar: Raus ins letzte Sommer-Wochenende dieses Jahres, ob in die Badi oder auf den Berg! Besser wird das Wetter so schnell nicht mehr.
Der Dienstag startet verWechselnd bis stark bewölkt und am Morgen verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Tagesverlauf im Flachland Aufhellungen und nur noch lokale Schauer, in den Alpen weiterhin oft bewölkt und einige Schauer.
In den Niederungen Temperatur am Nachmittag um 20 Grad. Am Morgen vorübergehend auffrischender West- bis Nordwestwind. In den Bergen mässiger Südwestwind. In Gewitternähe kräftige Böen möglich. Nullgradgrenze auf 3400 Meter.