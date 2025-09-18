  1. Privatkunden
Sommerfinale in der Schweiz Bis 30 Grad am Wochenende – ab Sonntag kommt der Absturz

Samuel Walder

18.9.2025

Ab Samstag wird es nochmals so richtig warm. 
Ab Samstag wird es nochmals so richtig warm. 
KEYSTONE

Die Schweiz darf sich auf ein letztes Sommerwochenende freuen: Bis zu 30 Grad locken ins Freie – bevor ab Sonntagabend eine Kaltfront den Herbst einläutet.

Stefan Michel

18.09.2025, 15:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Schweiz bringt ein Hochdruckgebiet bis Samstag sommerliche Temperaturen mit bis zu 30 Grad in Basel, bevor am Sonntagabend eine Kaltfront den Herbst einläutet.
  • Ab Montag fallen die Temperaturen um 10 bis 14 Grad auf 18 bis 20 Grad, begleitet von kräftigem Regen; ein sommerliches Comeback ist nur noch in Föhntälern möglich.
  • Der Dienstag zeigt sich wechselhaft mit Schauern und Gewittern, etwas Sonne im Flachland und rund 20 Grad, während in den Alpen weiterhin Schauer dominieren.
Mehr anzeigen

Die letzten Sommertage des Jahres sind da – am Sonntagabend kommt der HerbstEin Hochdruckgebiet hat warme Luft aus Spanien in die Schweiz gebracht. Bis Samstag wird es im Mittelland sommerlich warm. Meteonews prognostiziert von St. Gallen bis Genf 25 Grad im Mittelland morgen Freitag und 28 Grad am Samstag.

Basel könnte am Samstag sogar die 30-Grad-Marke knacken.

Aussergewöhnlich sei das Mittelland nicht, winkt Meteorologe Roger Perret ab. Selbst in der zweiten September-Hälfte gebe es solche Temperaturen immer wieder und das schon seit langem.

Ein Bild wie im Sommer: Von St. Gallen bis Genf gibts 28 Grad, in Basel sogar deren 30.
Ein Bild wie im Sommer: Von St. Gallen bis Genf gibts 28 Grad, in Basel sogar deren 30.
Meteonews AG

«Aussergewöhnlich sind die Temperaturen in den mittleren Lagen der Alpen. Auf 2000 bis 2500 Metern könnte es absolute Rekordwerte für den September geben», blickt der Meteorologe von Meteonews voraus.

Das bedeutet auch: Es herrscht bestes Bergwetter – ideale Bedingungen für eine Herstwanderung bei sommerlichen Temporaturen.

Doch die nächste Kaltfront steht bereit. Diese kommt ebenfalls von Westen und bringt ab Sonntagabend einen markanten Temperatursturz mit sich. Am Montag wird es verbreitet 10 bis 14 Grad kühler sein als 24 Stunden davor. Dank der sommerlichen Werte sind das immer noch milde 18 bis 20 Grad, allerdings begleitet von gebietsweise kräftigem Regen.

Am Montag kommt der Herbst. Und lässt wohl kein Sommer-Comeback mehr zu.
Am Montag kommt der Herbst. Und lässt wohl kein Sommer-Comeback mehr zu.
Meteonews AG

Roger Perret legt sich fest: «Der Sommer ist dann vorbei. Nächste Woche werden wir mit einem Höhentief kämpfen, das wir kaum mehr loswerden.» Chancen auf noch ein sommerliches Comeback gebe es höchstens noch in Föhntälern.

Die Devise ist damit klar: Raus ins letzte Sommer-Wochenende dieses Jahres, ob in die Badi oder auf den Berg! Besser wird das Wetter so schnell nicht mehr.

Wetter-Ticker. Sturm deckt ESAF-Tribüne ab +++ Blitz setzt Wohnhaus in Luzern in Brand +++ Über 15'000 Blitze im Land

Wetter-TickerSturm deckt ESAF-Tribüne ab +++ Blitz setzt Wohnhaus in Luzern in Brand +++ Über 15'000 Blitze im Land

Regen lässt im Tagesverlauf nach

Der Dienstag startet verWechselnd bis stark bewölkt und am Morgen verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Tagesverlauf im Flachland Aufhellungen und nur noch lokale Schauer, in den Alpen weiterhin oft bewölkt und einige Schauer.

In den Niederungen Temperatur am Nachmittag um 20 Grad. Am Morgen vorübergehend auffrischender West- bis Nordwestwind. In den Bergen mässiger Südwestwind. In Gewitternähe kräftige Böen möglich. Nullgradgrenze auf 3400 Meter.

