Finden in der Schweiz 2038 Olympische Winterspiele statt, will der Bundesrat sie mit bis zu 200 Millionen Franken unterstützen. Daran hält er nach der Vernehmlassung fest. (Archivbild) Keystone

Der Bundesrat will Olympische Winterspiele 2038 in der Schweiz mit bis zu 200 Millionen Franken unterstützen. Nun ist das Parlament am Zug.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat will Olympische Winterspiele 2038 in der Schweiz mit bis zu 200 Millionen Franken unterstützen.

Nun entscheidet das Parlament über den Beitrag.

Der Bundesbeitrag soll nur fliessen, wenn Kantone und Gemeinden mindestens gleich viel beisteuern. Für mögliche Defizite will der Bund nicht haften. Mehr anzeigen

Der Bundesrat will Olympische Winterspiele 2038 in der Schweiz mit bis zu 200 Millionen Franken unterstützen. Über diesen Beitrag kann nun das Parlament entscheiden.

Den Bundesbeitrag will der Bundesrat an die Bedingung knüpfen, dass sich Kantone und Gemeinden mit mindestens demselben Betrag beteiligen. Für allfällige Defizite will der Bund nicht haften. Die Schweiz ist für den Zuschlag der Spiele in einer privilegierten Position.

Der für die Organisation der Winterspiele zuständige Verein sieht eine privat finanzierte Defizitgarantie von 200 Millionen Franken vor und plant mit Gesamtkosten von 2,2 Milliarden Franken. Dieses Geld soll von der öffentlichen Hand, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOK) sowie aus Sponsoring und Merchandising kommen.

Der Bundesrat stuft den Beschluss zur Unterstützung als nicht referendumspflichtig ein. Doch in der Vernehmlassung verlangten SVP, SP, Grüne und Gewerkschaftsbund die Möglichkeit einer Volksabstimmung.